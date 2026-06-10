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Над Россией за ночь сбили 326 украинских БПЛА. Практически уничтожен великий шедевр Франца Рубо

По данным Минобороны, БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

Во Владимирской области после атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших нет.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, уничтожили более 40 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов из-за падения обломков повреждено оборудование связи.

В Миллеровском районе Ростовской области обломки упали на территорию гражданского объекта, после чего загорелась емкость с топливом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали. К этому моменту они уже вернулись домой, возгорание ликвидировали. Также в Шолоховском районе потушили лесную подстилку, которая загорелась после падения обломков беспилотника.

В Смоленской области сбили шесть беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений. На месте падения обломков работают оперативные службы.

В Тульской области уничтожили 16 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 сбитых беспилотниках, летевших к столице.

В Севастополе беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». После этого загорелась крыша.

«Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Сочи, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. Аэропорты Домодедово и Жуковский с вечера вторника принимали и отправляли рейсы по согласованию с властями.

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БПЛА минобороны Россия
Новости Социум Главное

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала восемь прививок, которые должен сделать каждый житель России.

В Роспотребнадзоре перечислили прививки, обязательные для каждого жителя России - Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.
Фото: freepik

«В первые дни жизни – это вакцины от туберкулёза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что эти вакцины включены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится бесплатно за счет средств федерального бюджета России.

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Теги

Попова роспотребнадзор Россия вакцина вакцинация здравоохранение

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