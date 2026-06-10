По данным Минобороны, БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

Во Владимирской области после атаки БПЛА произошли возгорания на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пострадавших нет.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, уничтожили более 40 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов из-за падения обломков повреждено оборудование связи.

В Миллеровском районе Ростовской области обломки упали на территорию гражданского объекта, после чего загорелась емкость с топливом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жителей частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали. К этому моменту они уже вернулись домой, возгорание ликвидировали. Также в Шолоховском районе потушили лесную подстилку, которая загорелась после падения обломков беспилотника.

В Смоленской области сбили шесть беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин. Среди жителей пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений. На месте падения обломков работают оперативные службы.

В Тульской области уничтожили 16 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 сбитых беспилотниках, летевших к столице.

В Севастополе беспилотник повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». После этого загорелась крыша.

«Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Чебоксары подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Сочи, Саратова, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми. Аэропорты Домодедово и Жуковский с вечера вторника принимали и отправляли рейсы по согласованию с властями.