Жителя Пскова 1996 года рождения приговорили в Луге к 2 годам колонии общего режима за незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

В январе 2026 года мужчина заказал у неустановленного лица через телефон запрещенное вещество и перевел деньги. После этого ему отправили геоданные тайника-закладки, где он получил запрещенное вещество.

Наркотик мужчина хранил дома до задержания по подозрению в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Телефон, с которого была совершена покупка наркотиков, конфисковали и обратили в доход государства.