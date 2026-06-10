weather 17°
$ 71.73
82.78

Главная / Новости / Жителя Пскова осудили за хранение наркотиков в Луге

Новости Происшествия

Жителя Пскова осудили за хранение наркотиков в Луге

Жителя Пскова 1996 года рождения приговорили в Луге к 2 годам колонии общего режима за незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

В январе 2026 года мужчина заказал у неустановленного лица через телефон запрещенное вещество и перевел деньги. После этого ему отправили геоданные тайника-закладки, где он получил запрещенное вещество.

Наркотик мужчина хранил дома до задержания по подозрению в совершении административного правонарушения. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Телефон, с которого была совершена покупка наркотиков, конфисковали и обратили в доход государства.

Вам будет интересно
Сотни тысяч наркоманов по всей России остались без доз после задержания всего лишь одного молдаванина в Ленобласти
Фото: коллаж с кадром фильма Лицо со шрамом На складе в Ленинградской области 25-летнего гражданина Молдовы задержали с поличным при получении полут...
24.06.2025
6586

Теги

луга Ленинградская область
Новости Социум

Скорая помощь спасла мужчину с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в Ленобласти

Бригада скорой помощи Сертоловской подстанции помогла пожилому мужчине с давлением 250 на 120 и температурой 41,8 °C в пансионате Ленинградской области.

К приезду медиков мужчина был мокрым от пота и находился в угнетенном состоянии. Бригада быстро распределила задачи. Врачи провели необходимую терапию и перевели пациента на ИВЛ.

Предварительно у пожилого мужчины диагностировали менингоэнцефалит. Его требовалось срочно доставить в специализированный стационар. Дополнительной сложностью стала эвакуация пациента со второго этажа по узкой лестнице.

Администратор пансионата нашел двух мужчин для помощи медикам. Медицинская сестра при этом несла на себе почти все оборудование бригады. Вскоре пациента доставили в больницу.

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2843

Теги

скорая помощь Ленинградская область

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться