weather 17°
$ 71.73
82.78

Главная / Новости / Каждый рожденный в Петербурге ребенок удостоится памятного знака

Новости Социум

Каждый рожденный в Петербурге ребенок удостоится памятного знака

Дети, родившиеся в Санкт-Петербурге, смогут получать памятный знак «Родившемуся в Санкт-Петербурге» без регистрации родителей по адресу в городе. Соответствующие изменения в постановление правительства внесли в Смольном, сообщает «Петроград».

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о корректировке правил присвоения памятного знака. Теперь для его получения ребенку достаточно родиться в городе. Санкт-Петербург должен быть указан как место рождения в свидетельстве.

Ранее родителям малыша нужно было иметь постоянную регистрацию в городе. Это требование действовало по постановлению № 1092, принятому в 2009 году. После внесения изменений органы ЗАГС смогут выдавать памятные знаки каждому ребенку, чье рождение зарегистрировали в Санкт-Петербурге.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
4005

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Петербург сможет запретить продажу вейпов с 2027 года

Госдума приняла закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Использовать новые полномочия субъекты РФ смогут с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, для города это решение открывает возможность самостоятельно определить подход к регулированию рынка никотиносодержащей продукции.

По его словам, в петербургском парламенте уже работает специальная группа, созданная на базе бюджетно-финансового комитета. Ее участники рассматривают разные варианты ограничений, включая полный запрет торговли вейпами.

В ближайшее время планируется провести очередное заседание группы, сообщает «Петроград». Бельский отметил, что особую обеспокоенность вызывает распространение электронных сигарет среди молодежи.

По его словам, яркий дизайн, ароматизаторы и активное продвижение делают такие устройства привлекательными для подростков и способствуют формированию никотиновой зависимости.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить из необходимости защиты здоровья граждан. Ограничения, по его словам, должны быть обоснованными, выполнимыми на практике и направленными прежде всего на снижение рисков для детей и подростков.

Вам будет интересно
Итоги мая в Ленобласти: вспоминаем, как прошёл последний месяц весны
Ленинградская область в мае 2026-го не сбавляла темпа: новые гранты и кадровый резерв, успехи в здравоохранении и образовании, рекорды благоустройства...
10.06.2026
144

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться