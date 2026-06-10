Дети, родившиеся в Санкт-Петербурге, смогут получать памятный знак «Родившемуся в Санкт-Петербурге» без регистрации родителей по адресу в городе. Соответствующие изменения в постановление правительства внесли в Смольном, сообщает «Петроград».

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о корректировке правил присвоения памятного знака. Теперь для его получения ребенку достаточно родиться в городе. Санкт-Петербург должен быть указан как место рождения в свидетельстве.

Ранее родителям малыша нужно было иметь постоянную регистрацию в городе. Это требование действовало по постановлению № 1092, принятому в 2009 году. После внесения изменений органы ЗАГС смогут выдавать памятные знаки каждому ребенку, чье рождение зарегистрировали в Санкт-Петербурге.