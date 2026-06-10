Гражданина России задержали и заключили под стражу по делу о государственной измене после денежного перевода в поддержку ВСУ.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность мужчины, которого подозревают в содействии спецслужбам Украины. Подозреваемый перевел деньги международной благотворительной организации, аффилированной с Минобороны Украины

Следственная служба УФСБ завела уголовное дело по статье «Государственная измена». Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.