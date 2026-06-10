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В ФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании мужчины за госизмену

Гражданина России задержали и заключили под стражу по делу о государственной измене после денежного перевода в поддержку ВСУ.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность мужчины, которого подозревают в содействии спецслужбам Украины. Подозреваемый перевел деньги международной благотворительной организации, аффилированной с Минобороны Украины

Следственная служба УФСБ завела уголовное дело по статье «Государственная измена». Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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В России приняли законы о кратном повышении налоговых пошлин для мигрантов

За оформление российского гражданства иностранцы теперь будут платить 50 тысяч рублей.

Госдума приняла ряд законов, увеличивающих размер налоговых пошлин для иностранных граждан. Об этом 10 июня сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

Согласно изменениям в законодательстве, теперь при оформлении российского гражданства мигранты будут платить 50 тысяч рублей, вместо 4200. При получении разрешения на временное проживание будет взиматься 15000 рублей (ранее 1920 р.), а при оформлении вида на жительство — 30000 рублей (ранее 6000 р.)

Более того, в России подняли пошлину на выдачу разрешение на привлечение мигрантов на работу. Теперь сбор составляет 15000 рублей за каждого привлеченного иностранного специалиста.
 
"Накануне в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается передать МВД часть полномочий Минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции. Речь идёт об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов: имеющих право на получение вида на жительство в упрощённом порядке; трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов, — заявил Вячеслав Володин.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Вячеслав Володин мигранты пошлины

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