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Новости Социум

Въезд на Голландскую улицу в Янино-1 благоустроят к осени 2026 года

Участок приведут в порядок после реконструкции канализационной насосной станции.

Въезд на Голландскую улицу в Янино-1 благоустроят к осени 2026 года - Участок приведут в порядок после реконструкции канализационной насосной станции.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленинградской области завершается реконструкция канализационной насосной станции (КНС). После этого рабочие проведут благоустройство въезда на Голландскую улицу в Янино-1. Окончание работ запланировано до 1 сентября сентябрю 2026 года. Об этом 10 июня рассказали пресс-службе правительства Ленинградской области.

Специалисты уже завершили монтаж подземных емкостей и приступили к переключению системы на локальные очистные сооружения. Инвестиции в проект реконструкции КНС оцениваются в 100 млн рублей, проведенные работы позволят повысить мощность объекта до 850 литров в секунду.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, Голландская улица играет ключевую роль в логистике поселка, обеспечивая транспортную связь новых кварталов с Колтушским шоссе, социально значимыми объектами и остановками общественного транспорта. 

"Расширение этой улицы уже изменило ежедневные маршруты жителей и дало посёлку более устойчивый выезд. Это был сложный проект в плотной застройке, с большим объёмом дорожных и инженерных работ. Спасибо “Ленстройтресту” как координатору проекта и всем застройщикам, которые вошли в финансирование. Такие дороги показывают, что развитие территории держится не только на жилье, но и на обязательствах бизнеса перед жителями», — добавил Евгений Барановский.

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Теги

Янино-1 Благоустройство в Ленобласти
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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