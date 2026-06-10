Участок приведут в порядок после реконструкции канализационной насосной станции.

В Ленинградской области завершается реконструкция канализационной насосной станции (КНС). После этого рабочие проведут благоустройство въезда на Голландскую улицу в Янино-1. Окончание работ запланировано до 1 сентября сентябрю 2026 года. Об этом 10 июня рассказали пресс-службе правительства Ленинградской области.

Специалисты уже завершили монтаж подземных емкостей и приступили к переключению системы на локальные очистные сооружения. Инвестиции в проект реконструкции КНС оцениваются в 100 млн рублей, проведенные работы позволят повысить мощность объекта до 850 литров в секунду.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, Голландская улица играет ключевую роль в логистике поселка, обеспечивая транспортную связь новых кварталов с Колтушским шоссе, социально значимыми объектами и остановками общественного транспорта.

"Расширение этой улицы уже изменило ежедневные маршруты жителей и дало посёлку более устойчивый выезд. Это был сложный проект в плотной застройке, с большим объёмом дорожных и инженерных работ. Спасибо “Ленстройтресту” как координатору проекта и всем застройщикам, которые вошли в финансирование. Такие дороги показывают, что развитие территории держится не только на жилье, но и на обязательствах бизнеса перед жителями», — добавил Евгений Барановский.