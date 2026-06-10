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На внутреннем кольце КАД у Выборгского и Рябовского шоссе ограничат движение

На двух участках Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге запланированы дорожные работы с перекрытием полос и ограничением скорости, предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На внутреннем кольце КАД у Выборгского и Рябовского шоссе ограничат движение - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 15 июня по 5 июля на участке с 17-го по 24-й километр внутреннего кольца (между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса) будут ремонтировать шумозащитные экраны. Работы запланированы на ночное время — с 21:00 до 6:00. Первая полоса будет перекрываться поэтапно, а по второй и третьей полосам ограничат скорость до 50 км/ч.

На внутреннем кольце КАД у Выборгского и Рябовского шоссе ограничат движение - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 24 июня по 2 июля на участке с 39-го по 41-й километр внутреннего кольца (в районе развязки с Рябовским шоссе) будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Третья и четвертая полосы будут перекрыты, а по первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч.

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Теги

ограничено движение кад Петербург Выборгское шоссе Рябовское шоссе
Новости Спорт

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Вячеслав Комаров договорились о сотрудничестве.

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти - Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии.
Фото: администрация Ленобласти.

В рамках сотрудничества звезды фигурного катания проведут мастер-классы для спортсменов из Ленинградской области. Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии. Петербургские атлеты также примут участие в областных праздниках и церемониях открытия новых катков.

«Разговор получился интересным и важным: мы хотим, чтобы такие спортсмены появлялись и в Ленинградской области. Фигурное катание у нас есть и набирает обороты, но пример ведущих мастеров, их мастер-классы помогут нашим детям расти. Мы готовы работать вместе и делиться опытом», - отметил Вячеслав Комаров.

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Теги

мастер-класс спорт Фигурное катание Ленобласть

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