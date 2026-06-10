На двух участках Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге запланированы дорожные работы с перекрытием полос и ограничением скорости, предупредили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 15 июня по 5 июля на участке с 17-го по 24-й километр внутреннего кольца (между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса) будут ремонтировать шумозащитные экраны. Работы запланированы на ночное время — с 21:00 до 6:00. Первая полоса будет перекрываться поэтапно, а по второй и третьей полосам ограничат скорость до 50 км/ч.

С 24 июня по 2 июля на участке с 39-го по 41-й километр внутреннего кольца (в районе развязки с Рябовским шоссе) будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Третья и четвертая полосы будут перекрыты, а по первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч.