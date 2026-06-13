weather 17.9°
$ 71.91
82.97

Главная / Новости / Мужчина стрелял из пистолета с балкона в Пушкине

Новости Происшествия

Мужчина стрелял из пистолета с балкона в Пушкине

Нетрезвый 41-летний мужчина дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета с балкона третьего этажа дома на Железнодорожной улице в Пушкине вечером 12 июня.

Местные жители сообщили о стрельбе в полицию. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил на балконе неработающего местного жителя с оружием. По данным полиции, мужчина стрелял из хулиганских побуждений.

Травматический пистолет у задержанного изъяли. В результате стрельбы никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1594

Теги

Пушкина
Новости outside

Yle: Президент Финляндии Стубб готов начать переговоры с Россией «в ближайшие недели»

Президент Финляндии Александр Стубб призвал возобновить диалог Евросоюза с Москвой по урегулированию конфликта в Украине и заявил, что сам может начать переговоры с Россией в ближайшие недели. Об этом сообщает Yle.

По словам финского лидера, Россия подает сдержанные сигналы о готовности к контактам, а неформальные и дипломатические каналы на европейском уровне продолжают работать. При этом США сейчас сосредоточены на решении иранского вопроса.

«Я хотел бы, чтобы Европа вернулась к переговорам, восстановила диалог», – заявил Стубб.

Президент Финляндии предложил создать переговорную группу из представителей Германии, Франции, Великобритании, Италии и одного из граничащих с Россией государств, например Польши. По его мнению, в определенный момент диалог с Москвой потребуется восстановить как на уровне Евросоюза, так и в двусторонних отношениях с Финляндией.

Ранее Стубб отверг предположения о возможной подготовке России к нападению на страны Прибалтики. На вопрос о том, может ли Россия во время или после завершения конфликта в Украине проверить на прочность страны НАТО, включая государства Прибалтики, Стубб ответил коротко: «Нет».

В конце мая Стубб сообщил, что граница Финляндии с Россией может быть открыта только после получения гарантий от российских представителей самого высокого политического уровня. По его словам, Москва не должна использовать мигрантов или беженцев в качестве инструмента давления на Финляндию.

Президенты Финляндии и Эстонии Александр Стубб и Алар Карис еще 28 апреля заявили на совместной пресс-конференции в Хельсинки о необходимости возобновить диалог с Россией. Накануне визита в Финляндию Карис также сообщил финским СМИ, что Европе следует подготовиться к восстановлению контактов с Москвой после завершения конфликта на Украине.

Вам будет интересно
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Еврокомиссия может ужесточить визовый режим для российских туристов, однако реальные изменения ожидаются не раньше 2027 года. Если правила выдачи виз...
07.06.2026
1557

Теги

Финляндия Александр Стубб Россия

Популярное

В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие
В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие

13:41 12.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться