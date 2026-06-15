Рыбаки спасли человека, выпавшего из перевернувшейся резиновой лодки в реку Волхов в районе водозабора в Киришах 14 июня около 10:48.

Проплывавшие рядом рыбаки вытащили пострадавшего из воды до прибытия экстренных служб. На мужчине был спасательный жилет, который помог ему удержаться на поверхности и спас жизнь.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб убедились, что пострадавшему больше ничего не угрожает.