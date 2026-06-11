В России планируют запустить установленную пенсионную программу (УПП) — новый инструмент для формирования дополнительной пенсии работников, который будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС)*.

Финансирование УПП будет преимущественно или полностью осуществляться за счет работодателя. Сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, но сохранит право выйти из нее, пишут «Известия».

Работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Фонд инвестирует эти средства для защиты от инфляции и приумножения. Выплаты с такого счета можно будет получить при достижении пенсионного возраста.

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Концепция УПП обсуждалась с представителями Минфина, Минтруда и Минэкономразвития и получила позитивную реакцию. Сейчас продолжается доработка деталей. Ассоциация рассчитывает направить подготовленные предложения в правительство осенью.

*ПДС стимулирует личные накопления россиян и предусматривает госсофинансирование до 36 тысяч рублей в год, в то время как в УПП такого механизма не будет, возможны налоговые льготы для сотрудников и компаний.