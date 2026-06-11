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В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой

В России планируют запустить установленную пенсионную программу (УПП) — новый инструмент для формирования дополнительной пенсии работников, который будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС)*.

Финансирование УПП будет преимущественно или полностью осуществляться за счет работодателя. Сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, но сохранит право выйти из нее, пишут «Известия».

Работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Фонд инвестирует эти средства для защиты от инфляции и приумножения. Выплаты с такого счета можно будет получить при достижении пенсионного возраста.

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Концепция УПП обсуждалась с представителями Минфина, Минтруда и Минэкономразвития и получила позитивную реакцию. Сейчас продолжается доработка деталей. Ассоциация рассчитывает направить подготовленные предложения в правительство осенью.

*ПДС стимулирует личные накопления россиян и предусматривает госсофинансирование до 36 тысяч рублей в год, в то время как в УПП такого механизма не будет, возможны налоговые льготы для сотрудников и компаний.

Теги

Пенсия Россия господдержка УПП
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В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий

В 2026 году в Ленобласти благоустроят 169 общественных территорий.

В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий - Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия,
Фото: правительство ЛО.

Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия, жасмин и яблони. Также появятся клумбы непрерывного цветения с различными растениями — от тюльпанов и нарциссов до роз и пионов.

«Мы включаем цветущие деревья и кустарники в благоустройство Ленинградской области, чтобы территории были красивыми и радовали глаз. Парки, бульвары, дворы — сегодня основной акцент делается на создание полноценной зеленой среды с преобладанием газонов, цветов и зеленых насаждений», - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Жители Ленинградской области могут принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование продлится до 12 июня. Проекты, победившие в голосовании, будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент свой голос отдали уже 161 144 жителя региона.

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Теги

Ленобласть благоустройство озеленение общественные пространства

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