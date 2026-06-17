Работавшие в 2025 году пенсионеры получат повышение пенсий с 1 августа 2026 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, индексация будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год, пишет «Лента.ру».

Кроме того, 1 октября планируется повышение денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что повлечёт за собой индексацию пенсий их бывших коллег. Их выплаты увеличатся примерно на 4% в натуральном выражении.