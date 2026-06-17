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Новости Социум

Россиянам назвали сроки ближайшей индексации пенсий

Работавшие в 2025 году пенсионеры получат повышение пенсий с 1 августа 2026 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Россиянам назвали сроки ближайшей индексации пенсий - Об этом рассказали в Госдуме.
Фото: freepik.

По словам депутата, индексация будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год, пишет «Лента.ру».

Кроме того, 1 октября планируется повышение денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что повлечёт за собой индексацию пенсий их бывших коллег. Их выплаты увеличатся примерно на 4% в натуральном выражении.

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Теги

Пенсия госдума Россия пенсионеры Бессараб
Новости Социум

Эксперты назвали излюбленные места клещей для поиска жертв

ГКУ «Мособлпожспас»: клещи чувствуют жертву за 10 метров.

Клещи часто обитают рядом с обочинами дорог и в лесистой местности. При этом свою жертву паразиты могут чувствовать за 10 метров. Об этом РИА Новости рассказали спасатели ГКУ «Мособлпожспас».

«У клещей отличное чутье: они улавливают запах приближающейся жертвы за 10 метров. На обочинах дорог их обычно больше, чем в глубине леса — там больше потенциальных »мишеней"", — предупредили эксперты.

Излюбленными местами паразитов для поиска жертв также являются хвойные леса, лесные зоны вдоль дорог, луга, парковые территории, овраги и сырые затененные участки возле водоемов, где много растительности.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи

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