Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщает, что объем моторного топлива на городских нефтебазах находится на стабильном уровне.

Временные ограничения на отпуск топлива — не более 100 литров на один автомобиль — власти называют профилактической мерой для предотвращения возможных злоупотреблений. Подчеркивается, что для большинства водителей такие условия не создают неудобств.

Уточняется, более 70% розничной реализации топлива в городе обеспечивают три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании. На их автозаправочных станциях бензин и дизель отпускаются в обычном режиме.

Некоторые ограничения на отдельных АЗС в комитете объяснили текущими логистическими особенностями. В целом поставки моторного топлива на заправочные станции города продолжаются в штатном режиме.