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В Смольном прокомментировали ограничения продаж топлива до 100 литров на АЗС Петербурга

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщает, что объем моторного топлива на городских нефтебазах находится на стабильном уровне.

Временные ограничения на отпуск топлива — не более 100 литров на один автомобиль — власти называют профилактической мерой для предотвращения возможных злоупотреблений. Подчеркивается, что для большинства водителей такие условия не создают неудобств.

бензин
Фото: ivbg.ru.

Уточняется, более 70% розничной реализации топлива в городе обеспечивают три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании. На их автозаправочных станциях бензин и дизель отпускаются в обычном режиме.

Некоторые ограничения на отдельных АЗС в комитете объяснили текущими логистическими особенностями. В целом поставки моторного топлива на заправочные станции города продолжаются в штатном режиме.

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Россиянам назвали сроки ближайшей индексации пенсий - Об этом рассказали в Госдуме.
Фото: freepik.

По словам депутата, индексация будет произведена в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за 2025 год, пишет «Лента.ру».

Кроме того, 1 октября планируется повышение денежного довольствия военнослужащих и силовиков, что повлечёт за собой индексацию пенсий их бывших коллег. Их выплаты увеличатся примерно на 4% в натуральном выражении.

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Пенсия госдума Россия пенсионеры Бессараб

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