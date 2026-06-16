Компания «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих АЗС в России.

«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», — сообщила «Интерфакс» горячая линия компании.

При этом оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.

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Топливный кризис первыми ощутили Крым и Севастополь, где периодически прекращается свободный отпуск топлива, оно реализуется по талонам. Затем об ограничениях продажи начали сообщать из южных регионов страны.