Компания «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих АЗС в России.
«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», — сообщила «Интерфакс» горячая линия компании.
При этом оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.
Топливный кризис первыми ощутили Крым и Севастополь, где периодически прекращается свободный отпуск топлива, оно реализуется по талонам. Затем об ограничениях продажи начали сообщать из южных регионов страны.