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«Татнефть» ограничила продажу топлива на всех своих АЗС в России

Компания «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих АЗС в России.

«Татнефть» ограничила продажу топлива на всех своих АЗС в России - При этом оплата на автозаправках временно принимается только наличными.
Фото: freepik

«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», — сообщила «Интерфакс» горячая линия компании.

При этом оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.

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Топливный кризис первыми ощутили Крым и Севастополь, где периодически прекращается свободный отпуск топлива, оно реализуется по талонам. Затем об ограничениях продажи начали сообщать из южных регионов страны.

Теги

АЗС Россия дефицит "Татнефть"
Новости Происшествия

200 кг растительного наркотика нашли в бытовке в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ.

Видео: официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предварительно, местный житель занимался незаконным оборотом наркотиков и организовал межрегиональные перевозки запрещенных веществ. В качестве склада он использовал строительную бытовку, внутри нашли 14 мешков с веществом растительного происхождения. Еще два мешка нашли в арендованном автомобиле.

Экспертиза подтвердила, что около 10 кг содержимого одного из мешков — это растительный наркотик. Общий вес изъятого составил около 200 кг. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. 

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Теги

наркотики Петербург полиция Ирина Волк

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