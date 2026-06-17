Военнослужащий находился в зоне боевых действий с марта 2023 года.

В Тихвине простились с сержантом Дмитрием Санниковым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тихвинского района.

Похороны бойца с воинскими почестями прошли 17 июня. Покоиться герой будет на воинском захоронении нового городского кладбища в Тихвине.

35-летний Дмитрий Санников заключил контракт с Минобороны РФ 27 мая 2023 года. Служил боец гранатометчиком мотострелкового батальона в звании сержанта. 11 марта 2026 года жизнь военнослужащего оборвалась.