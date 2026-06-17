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В Тихвине проводили в последний путь бойца СВО Дмитрия Санникова

Военнослужащий находился в зоне боевых действий с марта 2023 года.

В Тихвине проводили в последний путь бойца СВО Дмитрия Санникова - Военнослужащий находился в зоне боевых действий с марта 2023 года.
Фото: Администрация Тихвинского района/ ВК

В Тихвине простились с сержантом Дмитрием Санниковым, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тихвинского района.

Похороны бойца с воинскими почестями прошли 17 июня. Покоиться герой будет на воинском захоронении нового городского кладбища в Тихвине. 

35-летний Дмитрий Санников заключил контракт с Минобороны РФ 27 мая 2023 года. Служил боец гранатометчиком мотострелкового батальона в звании сержанта. 11 марта 2026 года жизнь военнослужащего оборвалась.

Теги

СВО Тихвин
Новости Происшествия

Житель Ленобласти остался без BMW X3 за неоднократную пьяную езду

Против злостного нарушителя ПДД было возбуждено уголовное дело.

Житель Ленобласти остался без BMW X3 за неоднократную пьяную езду - Против злостного нарушителя ПДД было возбуждено уголовное дело.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Подпорожье местному жителю вынесли приговор за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 17 июня сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

По материалам уголовного дела, ранее мужчина был лишен водительских прав за нетрезвую езду, однако фигурант снова сел за руль в состоянии опьянения. 

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с запретом управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — указано в сообщении. 

Также суд изъял автомобиль BMW X3 нарушителя в пользу государства. 

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Теги

прокуратура нетрезвое вождение конфискация имущества

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