В среду, 17 июня, в парке «Сильвия» на территории музея-заповедника «Гатчина» прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны

У памятника комсомольцам-подпольщикам были преданы земле останки 51 бойца Красной Армии и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие сотрудники Следственного комитета, представители администрации Гатчины и комитета по молодежной политике Ленобласти, а также депутат Госдумы Ольга Занко.

Останки были найдены поисковым отрядом «Искра». Следственный комитет продолжает работу по установлению обстоятельств гибели советских граждан в годы войны. Расследуется уголовное дело.