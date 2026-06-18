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В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны

В среду, 17 июня, в парке «Сильвия» на территории музея-заповедника «Гатчина» прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны - Останки были найдены поисковым отрядом «Искра».
Фото: следком.

У памятника комсомольцам-подпольщикам были преданы земле останки 51 бойца Красной Армии и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие сотрудники Следственного комитета, представители администрации Гатчины и комитета по молодежной политике Ленобласти, а также депутат Госдумы Ольга Занко.

Останки были найдены поисковым отрядом «Искра». Следственный комитет продолжает работу по установлению обстоятельств гибели советских граждан в годы войны. Расследуется уголовное дело.

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Теги

перезахоронили останки Ленобласть Гатчина
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47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона

На землях лесного фонда Ленинградской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 47 пожаров. Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.

47 лесных пожаров ликвидировали в Ленобласти с начала пожароопасного сезона - Общая площадь возгораний составила 38,67 гектара.
Фото: комитет по природным ресурсам.

Мониторинг лесных пожаров ведется круглосуточно. За ситуацией следят пункты диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств-филиалов. Система видеонаблюдения включает 167 камер, охватывающих практически всю территорию Ленобласти. Пожарно-химические станции держат силы и средства в постоянной готовности.

В комитете по природным ресурсам Ленобласти уточнили, что более 90% лесных пожаров возникают по вине человека.

«Леса — это наше общее богатство и важная часть наследия Ленинградской области. Сохранить их для будущих поколений можем только мы с вами. Большинство пожаров случается по вине людей, и только бережное отношение к природе может это остановить», - подчеркнул председатель комитета Федор Стулов.

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Теги

лесной пожар Ленобласть Комитет по природным ресурсам

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