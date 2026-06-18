weather 13.5°
$ 72.75
84.34

Главная / Новости / 180 БПЛА сбито на подлете к Москве

Новости Главное СВО

180 БПЛА сбито на подлете к Москве

Порядка 180 беспилотников сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», - написал он.

180 БПЛА сбито на подлете к Москве - Всего за минувшую ночь над регионами России уничтожили 555 украинских БПЛА.
Фото: Минобороны РФ.

Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». Также БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, там произошел пожар. В подмосковном Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Вам будет интересно
ВСУ ударили по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области
Вооруженные силы Украины ударили дронами самолетного типа по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, ребята ехали на...
17.06.2026
209

Всего за минувшую ночь над регионами России уничтожили 555 украинских БПЛА. Дроны, помимо Московского региона, ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Теги

БПЛА Москва Россия СВО минобороны
Новости Социум

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны

В среду, 17 июня, в парке «Сильвия» на территории музея-заповедника «Гатчина» прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны

В Гатчине перезахоронили останки бойцов и мирных жителей, погибших в годы войны - Останки были найдены поисковым отрядом «Искра».
Фото: следком.

У памятника комсомольцам-подпольщикам были преданы земле останки 51 бойца Красной Армии и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие сотрудники Следственного комитета, представители администрации Гатчины и комитета по молодежной политике Ленобласти, а также депутат Госдумы Ольга Занко.

Останки были найдены поисковым отрядом «Искра». Следственный комитет продолжает работу по установлению обстоятельств гибели советских граждан в годы войны. Расследуется уголовное дело.

Вам будет интересно
С 18 июня изменится режим работы станции метро «Нарвская»
В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 18 июня по 28 августа станция метро «Нарвская» в Петербурге будет работать по измененному графику. Фото: F...
16.06.2026
229

Теги

перезахоронили останки Ленобласть Гатчина

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому

19:27 16.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться