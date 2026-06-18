Порядка 180 беспилотников сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», - написал он.

Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки дрона повредили одно из зданий на территории ТЦ «Садовод». Также БПЛА упал на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, там произошел пожар. В подмосковном Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждены здание фитнес-центра и промышленный объект. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

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Всего за минувшую ночь над регионами России уничтожили 555 украинских БПЛА. Дроны, помимо Московского региона, ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.