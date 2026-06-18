weather 20.2°
$ 72.75
84.34

Главная / Новости / Полиция нашла иностранцев с липовыми документами на Витебском проспекте

Новости Происшествия

Полиция нашла иностранцев с липовыми документами на Витебском проспекте

Полиция Петербурга провела масштабный рейд на Витебском проспекте у станции метро «Купчино», где традиционно наблюдается интенсивный транспортный поток, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

В ходе проверки полицейские проверили документы у 290 человек, около трети из которых оказались иностранными гражданами. Восемь человек были доставлены в отдел полиции за нарушения миграционного законодательства.

Полиция нашла иностранцев с липовыми документами на Витебском проспекте - В ходе проверки полицейские проверили документы у 290 человек.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ходе рейда особое внимание уделялось проверке документов на подлинность. В работе сотрудникам помогал эксперт-криминалист. Один из поддельных документов содержал печать государственного ведомства, которое было упразднено несколько лет назад. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции совместно с кинолагами проверили более 200 транспортных средств. В салонах двух автомобилей нашли травматическое оружие, перевозимое с нарушениями. Теперь этим займется Росгвардия.

Вам будет интересно
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Против лжеврача возбуждено уголовное дело. В Волосовском районе Ленинградской области расследуется уголовное дело против сотрудницы медицинского учреж...
16.06.2026
682

Также выявлены нарушения правил дорожного движения. Инспекторы составили более десяти протоколов. Несколько водителей отказались от медосвидетельствования, и их автомобили забрали на спецстоянку.

Теги

рейд мигранты полиция Петербург
Новости СВО

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина проводят новый обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Российская сторона передаст 522 тела, украинская — 33.

Вам будет интересно
Президент расширил поддержку ветеранов СВО через фонд «Защитники Отечества»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что президент России подписал указ, расширяющий возможности поддержки ветеранов и участн...
18.06.2026
148

Предыдущий обмен телами прошел 15 мая. Украинской стороне были переданы 528 тел, российской — 41.

Теги

обмен телами Россия Украина СВО

Популярное

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому
Жительница Ленобласти работала главврачом и детским кардиологом по поддельному диплому

19:27 16.06.2026

Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок
Над Россией за ночь сбили 123 украинских БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок

08:56 15.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться