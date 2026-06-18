Полиция Петербурга провела масштабный рейд на Витебском проспекте у станции метро «Купчино», где традиционно наблюдается интенсивный транспортный поток, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

В ходе проверки полицейские проверили документы у 290 человек, около трети из которых оказались иностранными гражданами. Восемь человек были доставлены в отдел полиции за нарушения миграционного законодательства.

В ходе рейда особое внимание уделялось проверке документов на подлинность. В работе сотрудникам помогал эксперт-криминалист. Один из поддельных документов содержал печать государственного ведомства, которое было упразднено несколько лет назад. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции совместно с кинолагами проверили более 200 транспортных средств. В салонах двух автомобилей нашли травматическое оружие, перевозимое с нарушениями. Теперь этим займется Росгвардия.

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Также выявлены нарушения правил дорожного движения. Инспекторы составили более десяти протоколов. Несколько водителей отказались от медосвидетельствования, и их автомобили забрали на спецстоянку.