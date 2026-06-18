В День памяти и скорби, 22 июня, в Петербурге ветераны Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан смогут воспользоваться бесплатным проездом на наземном общественном транспорте и в метрополитене.

Бесплатный проезд будет доступен для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также для тех, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда».

Для получения бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующие удостоверения.