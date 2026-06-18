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Новости Социум

В День памяти и скорби ветераны и блокадники смогут бесплатно проехать в метро и автобусах Петербурга

В День памяти и скорби, 22 июня, в Петербурге ветераны Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан смогут воспользоваться бесплатным проездом на наземном общественном транспорте и в метрополитене.

автобус
Фото: Freepik.

Бесплатный проезд будет доступен для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также для тех, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда».

Для получения бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующие удостоверения.

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Теги

бесплатный проезд автобус метро Петербург день памяти и скорби ветераны блокадники
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Россия и Украина проводят обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина проводят новый обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Российская сторона передаст 522 тела, украинская — 33.

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Предыдущий обмен телами прошел 15 мая. Украинской стороне были переданы 528 тел, российской — 41.

Теги

обмен телами Россия Украина СВО

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