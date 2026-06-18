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Новости Социум

Исторические плотины Екатерининского парка отреставрировали спустя 60 лет

Реставрацию плотин XVIII века на Верхних прудах завершили в Екатерининском парке впервые за последние 60 лет. Работы продолжались 14 месяцев, сообщает «МК в Питере».

Перед началом реставрации состояние гидротехнических сооружений признали неудовлетворительным. Специалисты расчистили и укрепили кладку, выполнили гидроизоляцию, восстановили центральные части плотин и усилили их устои.

Использовать современную строительную технику на ограниченной территории было невозможно. Для перемещения и установки гранитных блоков реставраторы изготовили специальный подъемник.

Через плотины также проложили пешеходную дорожку. Специалисты укрепили берега прудов, очистили водоемы от иловых отложений и благоустроили прилегающую территорию.

Плотины построили в 1770-1779 годах по проекту инженера Ивана Герарда. Сооружения поддерживают необходимый уровень воды в Верхних и Продолговатом прудах пейзажной части Екатерининского парка.

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Теги

екатерининский парк
Новости Социум

Анна Данилюк: Назначение выборов – самое важное политическое событие для Ленобласти

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрели вопрос о назначении выборов регионального парламента нового созыва на 86-м внеочередном заседании.

Анна Данилюк: Назначение выборов – самое важное политическое событие для Ленобласти - Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрели вопрос о назначении выборов рег

Анна Данилюк назвала назначение выборов одним из главных политических событий для региона. По ее словам, жителям необходимо обеспечить возможность участвовать в определении будущего Ленинградской области через открытый и законный избирательный процесс.

«Назначение выборов – это самое важное политическое событие для региона. Выборы являются одним из ключевых институтов демократии и правового государства, благодаря которому жители могут напрямую участвовать в определении будущего своей области. Наша задача – обеспечить открытый, законный и максимально прозрачный избирательный процесс, чтобы каждый гражданин был уверен: его голос услышан и имеет значение», – подчеркнула Анна Данилюк.

Анна Данилюк подчеркнула, что главным показателем эффективности избирательной системы остается доверие жителей к выборам.

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Теги

Ленинградская область Анна Данилюк

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