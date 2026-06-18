Реставрацию плотин XVIII века на Верхних прудах завершили в Екатерининском парке впервые за последние 60 лет. Работы продолжались 14 месяцев, сообщает «МК в Питере».

Перед началом реставрации состояние гидротехнических сооружений признали неудовлетворительным. Специалисты расчистили и укрепили кладку, выполнили гидроизоляцию, восстановили центральные части плотин и усилили их устои.

Использовать современную строительную технику на ограниченной территории было невозможно. Для перемещения и установки гранитных блоков реставраторы изготовили специальный подъемник.

Через плотины также проложили пешеходную дорожку. Специалисты укрепили берега прудов, очистили водоемы от иловых отложений и благоустроили прилегающую территорию.

Плотины построили в 1770-1779 годах по проекту инженера Ивана Герарда. Сооружения поддерживают необходимый уровень воды в Верхних и Продолговатом прудах пейзажной части Екатерининского парка.