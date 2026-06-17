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В Ленинградской области газовые сети могут передать единому оператору

Такую возможность глава региона обсудил с депутатами Законодательного собрания.

Губернатор Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обсудили перевод муниципальных газораспределительных сетей под управление единого оператора. 

Как подчеркнул глава региона в ходе заседания в Доме правительства 17 июня, сегодня значительная часть сетей находится на балансе муниципалитетов, что усложняет эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры. Передача объектов единому оператору позволила бы создать простую и понятную систему управления.

Одним из вариантов реализации инициативы рассматривается выкуп сетей у муниципалитетов, но для этого предстоит урегулировать вопрос налоговых льгот по имуществу. Вице-губернатор Егор Мищеряков отметил, что соответствующая льгота уже предусмотрена, однако требуется дополнительное согласование условий ее применения.

Глава региона дал поручение подготовить финансовые расчеты как с учетом использования региональных льгот, так и без них. После этого правительство Ленобласти представит на рассмотрение депутатов конкретные предложения.

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Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

Теги

газификация Александр Дрозденко
Новости Происшествия

Житель Ленобласти остался без BMW X3 за неоднократную пьяную езду

Против злостного нарушителя ПДД было возбуждено уголовное дело.

Житель Ленобласти остался без BMW X3 за неоднократную пьяную езду - Против злостного нарушителя ПДД было возбуждено уголовное дело.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

В Подпорожье местному жителю вынесли приговор за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 17 июня сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

По материалам уголовного дела, ранее мужчина был лишен водительских прав за нетрезвую езду, однако фигурант снова сел за руль в состоянии опьянения. 

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с запретом управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — указано в сообщении. 

Также суд изъял автомобиль BMW X3 нарушителя в пользу государства. 

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Теги

прокуратура нетрезвое вождение конфискация имущества

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