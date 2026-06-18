Двухэтажный кирпичный гараж площадью 24 квадратных метра сгорел вместе с находившимся внутри автомобилем Volkswagen в кооперативе «Лада-3» в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.
К моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Возгорание ликвидировали сотрудники 94-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы и 147-й пожарной части «Леноблпожспаса».
В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают сотрудники отдела дознания МЧС Всеволожского района.