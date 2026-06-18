Житель Лужского района погасил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних сына и дочери в размере более 1,2 миллиона рублей после заключения контракта о прохождении военной службы. Об этом 18 июня сообщили в УФССП России по Ленинградской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины находилось у судебных приставов с 2022 года. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять алименты, однако платил нерегулярно и не в полном объеме.

Должника дважды привлекали к административной ответственности и назначали ему по 50 часов обязательных работ. Мужчина не являлся для отбывания наказания, поэтому в отношении него дважды составляли протоколы. За каждое нарушение суд назначил ему по 3 суток административного ареста.

После принятых приставом мер мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и полностью выплатил задолженность. Он также предоставил сведения, необходимые для дальнейшего удержания текущих алиментов.