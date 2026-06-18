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Двухэтажный гараж с Volkswagen сгорел во Всеволожском районе

Двухэтажный кирпичный гараж площадью 24 квадратных метра сгорел вместе с находившимся внутри автомобилем Volkswagen в кооперативе «Лада-3» в поселке Кузьмоловский Всеволожского района.

Двухэтажный гараж с Volkswagen сгорел во Всеволожском районе - Двухэтажный кирпичный гараж площадью 24 квадратных метра сгорел вместе с находившимся внутри автомоб
Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

К моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Возгорание ликвидировали сотрудники 94-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы и 147-й пожарной части «Леноблпожспаса».

В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают сотрудники отдела дознания МЧС Всеволожского района.

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Всеволожский район Ленинградская область пожар кузьмоловский
Новости Социум

Житель Лужского района погасил долг по алиментам в 1,2 млн рублей

Житель Лужского района погасил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних сына и дочери в размере более 1,2 миллиона рублей после заключения контракта о прохождении военной службы. Об этом 18 июня сообщили в УФССП России по Ленинградской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины находилось у судебных приставов с 2022 года. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять алименты, однако платил нерегулярно и не в полном объеме.

Должника дважды привлекали к административной ответственности и назначали ему по 50 часов обязательных работ. Мужчина не являлся для отбывания наказания, поэтому в отношении него дважды составляли протоколы. За каждое нарушение суд назначил ему по 3 суток административного ареста.

После принятых приставом мер мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и полностью выплатил задолженность. Он также предоставил сведения, необходимые для дальнейшего удержания текущих алиментов.

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