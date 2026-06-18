Правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По его словам, обновленная программа будет в большей степени будет «направлена на стимулирование рождаемости». Стасишин добавил, что в течение последнего месяца Минстрой обсуждал предстоящие изменения с представителями финансового блока правительства. По его словам, стороны пришли к согласованному решению по вопросам выдачи ипотечных кредитов, а банки уже начали подготовку к новым правилам программы.

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Сейчас семейную ипотеку могут оформить семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно, семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей (от 7 до 18 лет), семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития, семьи, где есть ребенок-инвалид. Ставка по программе составляет 6% годовых для всех регионов России. Первоначальный взнос по программе составляет 20% от стоимости квартиры.