Во Всеволожском районе Ленобласти появился новый механизм решения проблемы с очередью на земельные участки для многодетных семей.

Сейчас вместо предоставления земли семья может получить земельный сертификат на 450 тысяч рублей, который ежегодно индексируется. К нему теперь добавилась единовременная районная выплата в размере 600 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма помощи составит более миллиона рублей. Администрация Всеволожского района выпустила соответствующее постановление.

Эти средства можно направить на покупку земли, погашение ипотеки или приобретение жилья, рассказала руководитель КУГИ Марина Тоноян.