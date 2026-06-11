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Многодетные семьи Всеволожского района получат дополнительные 600 тысяч на покупку земли

Во Всеволожском районе Ленобласти появился новый механизм решения проблемы с очередью на земельные участки для многодетных семей.

Многодетные семьи Всеволожского района получат дополнительные 600 тысяч на покупку земли - В Всеволожском районе Ленинградской области стоимость земельного сертификата для многодетных семей п
Фото: freepik.

Сейчас вместо предоставления земли семья может получить земельный сертификат на 450 тысяч рублей, который ежегодно индексируется. К нему теперь добавилась единовременная районная выплата в размере 600 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма помощи составит более миллиона рублей. Администрация Всеволожского района выпустила соответствующее постановление.

Эти средства можно направить на покупку земли, погашение ипотеки или приобретение жилья, рассказала руководитель КУГИ Марина Тоноян.

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Теги

земельный сертификат многодетные семьи Всеволожский район Ленобласть
Новости Социум

В Ленобласть хлынули туристы из Эстонии в преддверии Дня России

На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.

В Ленобласть хлынули туристы из Эстонии в преддверии Дня России - На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

В преддверии Дня России на эстонском пункте пропуска «Нарва-1» зафиксировано значительное скопление туристов. Об этом 11 июня сообщает Северо-Западное таможенное управление.

«Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет. Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока», — заявили в ведомстве.

Начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников подчеркнул, что ведомство готово к увеличению числа туристов. В качестве мер ведомство планирует привлечь дополнительный персонал и организовать «реверсивное» движение.

Ситуация осложняется изменениями в графике работы эстонского пункта пропуска. До 15 июня переход открыт с 07:00 до 23:00 по московскому времени, однако после режим работы будет сокращен — с 7:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что жители Нарвы не смогут увидеть концерт в честь Дня России в Ивангороде.

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Ивангород Ленинградская область нарва День России

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