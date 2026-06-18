Жители Янино, Кудрово, Суоранды и Хирвости смогут чаще пользоваться общественным транспортом уже этим летом.

Администрация Заневского городского поселения анонсировала увеличение количества рейсов на маршруте №664. После обновления число рейсов в каждом направлении вырастет с шести до двенадцати. Новый график ориентировочно начнет действовать с 19 июля.

Кроме того, администрация Всеволожского района готовит к запуску новый муниципальный маршрут №605. Автобусы будут курсировать от села Павлово до торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово через Заневку по Колтушскому шоссе. Запуск маршрута намечен на 1 августа при успешном завершении конкурсных процедур по выбору перевозчика.

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Глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев отметил, что принятые решения позволят значительно улучшить транспортную доступность территории.