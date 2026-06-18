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В Заневском поселении запустят дополнительные рейсы и новый маршрут

Жители Янино, Кудрово, Суоранды и Хирвости смогут чаще пользоваться общественным транспортом уже этим летом.

В Заневском поселении запустят дополнительные рейсы и новый маршрут - Администрация Заневского городского поселения анонсировала увеличение количества рейсов на маршруте
Фото: Заневское городское поселение

Администрация Заневского городского поселения анонсировала увеличение количества рейсов на маршруте №664. После обновления число рейсов в каждом направлении вырастет с шести до двенадцати. Новый график ориентировочно начнет действовать с 19 июля.

Кроме того, администрация Всеволожского района готовит к запуску новый муниципальный маршрут №605. Автобусы будут курсировать от села Павлово до торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово через Заневку по Колтушскому шоссе. Запуск маршрута намечен на 1 августа при успешном завершении конкурсных процедур по выбору перевозчика.

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Глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев отметил, что принятые решения позволят значительно улучшить транспортную доступность территории.

Теги

Заневское поселение Ленобласть общественный транспорт автобус
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов об осенних выборах: в ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, целях, задачах, программах

Жители Ленинградской области выберут новый состав Законодательного собрания 20 сентября. Дату выборов утвердили на 86-м заседании регионального парламента. Голосование пройдет одновременно с выборами в Государственную думу, поэтому избирателям предстоит определить представителей на региональном и федеральном уровнях.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, какое значение для региона имеют предстоящие выборы в Заксобрание, какую явку стоит ожидать и что может повлиять на интерес жителей к выборам. 

«Решения региональных парламентов о назначении приходящихся на 2026 год выборов новых созывов законодательных органов субъектов принимаются в установленные избирательным законодательством сроки. В Ленинградской области жителям в этом году предстоит определить широкий спектр депутатов, на плечи которых будут возложены ключевые задачи новой пятилетки», – сказал Сергей Перминов.

Сенатор считает знаковым для региона совмещенность выборов федеральных парламентариев и региональных депутатов.

«Это подчеркивает те смыслы, которые указывают на важность командной работы законодателей всех уровней для бесшовного, эффективного принятия решений в интересах укрепления безопасности и решения задач развития – в стране, регионе, поселениях», – отметил Сергей Перминов.

Сенатор полагает, что это позитивно скажется на интересе жителей Ленинградской области к выборам в ЕДГ-2026 и на явке. 

«В ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, о целях, задачах, программах, фигурах и компетенциях. Это потребует от каждого из претендующих на работу в новом созыве нашего заксобрания яркого, ясного и честного позиционирования, как и от коллег-кандидатов в Госдуму», – резюмировал Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Ленинградская область выборы

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