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В Волхове оценили доступность общественного транспорта в рамках проекта «Проверено СВОими»

Ветеран СВО проверил муниципальный маршрут №2 в Волхове.

В Волхове оценили доступность общественного транспорта в рамках проекта «Проверено СВОими» - Ветеран СВО проверил муниципальный маршрут №2 в Волхове.
Фото здесь и далее: Администрация Волховского района

В Ленинградской области продолжается реализация проекта «Проверено СВОими», ранее инициированного главой региона Александром Дрозденко. В этот раз проверку прошел общественный транспорт города Волхова, а инспектором стал ветеран специальной военной операции Дмитрий Югов.

В ходе проверки народный инспектор проверил наличие низкого пола, исправность аппарелей для заезда инвалидных колясок и доступность кнопок вызова водителя. Ветеран, который регулярно пользуется этим маршрутом для поездок на работу, отметил, что транспорт полностью адаптирован для маломобильных пассажиров. По его словам, пандусы работают исправно, а в салоне есть все для комфортного перемещения по городу.

«Маршрут полностью приспособлен. Пандус откидывается без проблем, поручни удобные, кнопки расположены эргономично. Пользуюсь этим маршрутом регулярно, 4-5 раз в неделю. Езжу на работу. Информирование работает четко — голосовое оповещение слышно хорошо, вчера лично проверял, когда ездил на почту. Единственное замечание — сегодня по техническим причинам оно не работало», - подытожил ветеран СВО», — рассказал Дмитрий Югов.

По результатам прохождения проверки автобусы маршрута № 2 получили специальный знак качества — наклейку «Проверено СВОими». 

В Волхове оценили доступность общественного транспорта в рамках проекта «Проверено СВОими» - Ветеран СВО проверил муниципальный маршрут №2 в Волхове.

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