Работодатели Северо-Западного федерального округа стали чаще рассматривать кандидатов без высшего образования из-за нехватки кадров и роста спроса на практические навыки, сообщает «Петроград».

В регионе увеличилось число вакансий, где компании готовы принимать соискателей со средним профессиональным образованием. Такая тенденция заметна в разных сферах рынка труда Северо-Запада.

Сильнее всего требования к образованию изменились в вакансиях директоров магазинов. За 2 года доля таких предложений выросла до 75,7%. Компании также стали чаще рассматривать выпускников колледжей и техникумов на должности специалистов по взысканию задолженности и начальников складов.

Одновременно растет число соискателей, которые указывают среднее профессиональное образование в резюме. Наиболее заметную динамику аналитики отметили в строительстве, производстве и медицине.

Устойчивый рост упоминаний среднего профессионального образования также фиксируется среди бухгалтеров, руководителей отделов маркетинга, BI-аналитиков и директоров магазинов.