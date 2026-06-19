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Банк России снизил ключевую ставку

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку в девятый раз подряд — с 14,5% до 14,25%.

Банк России снизил ключевую ставку - Это девятое подряд снижение ставки.
Фото: Freepik.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года», - говорится в заявлении.

Отметим, что цикл снижения ключевой ставки начался 6 июня 2025 года, тогда ЦБ опустил ставку с 21% до 20% годовых. В июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%.

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ключевая ставка Банк России Россия Экономика
Новости Социум

Компании в СЗФО смягчают требования к образованию кандидатов

Работодатели Северо-Западного федерального округа стали чаще рассматривать кандидатов без высшего образования из-за нехватки кадров и роста спроса на практические навыки, сообщает «Петроград».

В регионе увеличилось число вакансий, где компании готовы принимать соискателей со средним профессиональным образованием. Такая тенденция заметна в разных сферах рынка труда Северо-Запада.

Сильнее всего требования к образованию изменились в вакансиях директоров магазинов. За 2 года доля таких предложений выросла до 75,7%. Компании также стали чаще рассматривать выпускников колледжей и техникумов на должности специалистов по взысканию задолженности и начальников складов.

Одновременно растет число соискателей, которые указывают среднее профессиональное образование в резюме. Наиболее заметную динамику аналитики отметили в строительстве, производстве и медицине.

Устойчивый рост упоминаний среднего профессионального образования также фиксируется среди бухгалтеров, руководителей отделов маркетинга, BI-аналитиков и директоров магазинов.

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853

Теги

СЗФО работа образование

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