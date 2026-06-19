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Систему видеоконтроля за лесами и свалками внедряют в Ленобласти

Система объединяет более 160 камер и порядка сотни фотоловушек для оперативного обнаружения лесных пожаров и борьбы с незаконными свалками.

Систему видеоконтроля за лесами и свалками внедряют в Ленобласти - Система объединяет более 160 камер и порядка сотни фотоловушек для оперативного обнаружения лесных п
Фото: 47 канал

На базе центра «Ленобллес» 19 июня представили новую систему видеоконтроля за лесами и свалками, позволяющую в режиме онлайн анализировать обстановку на природных территориях Ленинградской области. Об этом стало известно «47 каналу».

По словам председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федора Стулова, сеть камер охватывает ключевые территории лесного фонда региона. Основная задача системы — сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. Данные с камер позволяют диспетчерам мгновенно фиксировать очаги возгораний и направлять к ним пожарные расчеты.

Тем временем для борьбы с незаконными свалками в лесах было установлено около 100 фотоловушек. Оборудование способно автоматически распознавать номера транспортных средств и прицепов, используемых для незаконного сброса отходов. Информация о нарушениях в режиме реального времени поступает в комитет государственного экологического надзора.

Председатель регионального Эконадзора Рамила Агаева подчеркнула, что внедрение подобных технологий позволяет существенно ускорить процесс привлечения нарушителей к ответственности. За минувший год, например, в Ленобласти было вынесено около 800 постановлений о штрафах на общую сумму порядка 18 миллионов рублей. 

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Леса в Ленобласти Мусорные свалки в Ленобласти Госэконадзор
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Компании в СЗФО смягчают требования к образованию кандидатов

Работодатели Северо-Западного федерального округа стали чаще рассматривать кандидатов без высшего образования из-за нехватки кадров и роста спроса на практические навыки, сообщает «Петроград».

В регионе увеличилось число вакансий, где компании готовы принимать соискателей со средним профессиональным образованием. Такая тенденция заметна в разных сферах рынка труда Северо-Запада.

Сильнее всего требования к образованию изменились в вакансиях директоров магазинов. За 2 года доля таких предложений выросла до 75,7%. Компании также стали чаще рассматривать выпускников колледжей и техникумов на должности специалистов по взысканию задолженности и начальников складов.

Одновременно растет число соискателей, которые указывают среднее профессиональное образование в резюме. Наиболее заметную динамику аналитики отметили в строительстве, производстве и медицине.

Устойчивый рост упоминаний среднего профессионального образования также фиксируется среди бухгалтеров, руководителей отделов маркетинга, BI-аналитиков и директоров магазинов.

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