Система объединяет более 160 камер и порядка сотни фотоловушек для оперативного обнаружения лесных пожаров и борьбы с незаконными свалками.

На базе центра «Ленобллес» 19 июня представили новую систему видеоконтроля за лесами и свалками, позволяющую в режиме онлайн анализировать обстановку на природных территориях Ленинградской области. Об этом стало известно «47 каналу».

По словам председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федора Стулова, сеть камер охватывает ключевые территории лесного фонда региона. Основная задача системы — сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. Данные с камер позволяют диспетчерам мгновенно фиксировать очаги возгораний и направлять к ним пожарные расчеты.

Тем временем для борьбы с незаконными свалками в лесах было установлено около 100 фотоловушек. Оборудование способно автоматически распознавать номера транспортных средств и прицепов, используемых для незаконного сброса отходов. Информация о нарушениях в режиме реального времени поступает в комитет государственного экологического надзора.

Председатель регионального Эконадзора Рамила Агаева подчеркнула, что внедрение подобных технологий позволяет существенно ускорить процесс привлечения нарушителей к ответственности. За минувший год, например, в Ленобласти было вынесено около 800 постановлений о штрафах на общую сумму порядка 18 миллионов рублей.