Садовник Анна Красавина поделилась советами, как помочь комнатным растениям пережить ваш отъезд.
Вот несколько рекомендаций:
- Избегайте обильного полива перед отпуском. Корни растений могут начать гнить, особенно в жарком и плохо проветриваемом помещении. За несколько дней до поездки уберите растения с прямых солнечных лучей — в таких условиях почва высыхает медленнее, передает издание «Газета.Ru»
- Поставьте растения рядом друг с другом. Это также поможет им лучше сохранять влагу.
- Проверьте, как растения переносят редкий полив. Примерно за неделю до отпуска начните поливать их реже и наблюдайте за реакцией.
- Используйте системы автополива. Для длительных поездок рекомендуется использовать капельные колбы или специальные шнуры.
- Не подкармливайте растения удобрениями перед отпуском.