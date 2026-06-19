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Новости Социум

Садовник рассказала, как подготовить комнатные растения к вашему отпуску

Садовник Анна Красавина поделилась советами, как помочь комнатным растениям пережить ваш отъезд.

Вот несколько рекомендаций:

  • Избегайте обильного полива перед отпуском. Корни растений могут начать гнить, особенно в жарком и плохо проветриваемом помещении. За несколько дней до поездки уберите растения с прямых солнечных лучей — в таких условиях почва высыхает медленнее, передает издание «Газета.Ru»

  • Поставьте растения рядом друг с другом. Это также поможет им лучше сохранять влагу.

  • Проверьте, как растения переносят редкий полив. Примерно за неделю до отпуска начните поливать их реже и наблюдайте за реакцией.

  • Используйте системы автополива. Для длительных поездок рекомендуется использовать капельные колбы или специальные шнуры.

  • Не подкармливайте растения удобрениями перед отпуском.

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Теги

растения цветы
Новости Социум

ГОСТ по уборке помещений появится в России

ГОСТ по уборке помещений появится в России - Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвер
Фото: unsplash

Новый ГОСТ с рекомендациями по уборке помещений начнет действовать в России с 1 июля. Документ утвердил Росстандарт, сообщает «Петроград».

Стандарт распространяется на процессы уборки внутри помещений и описывает основные этапы работ, требования к персоналу, порядок использования чистящих средств, правила входа и выхода из чистых зон, обслуживание оборудования и контроль качества.

В ГОСТе отдельно указаны очистка поверхностей внутри зданий, обработка критически важных зон и уборка оборудования. Перед началом работ сотрудникам рекомендуют проверять, подходят ли моющие составы для конкретных поверхностей.

При приготовлении растворов необходимо соблюдать рекомендованную концентрацию и учитывать срок годности средств. Для небольших участков допускается использовать влажные или спиртовые салфетки.

При влажной уборке стандарт рекомендует применять 2-3 ведра воды, заранее готовить инвентарь и обрабатывать швабры перед началом работ.

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гост уборка

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