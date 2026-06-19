Глава ЦБ РФ подчеркнула, что ни дальнейшее снижение показателя, ни размер шага не принимаются регулятором заранее.

В дальнейших решениях о снижении ключевой ставки Банку России может потребоваться пауза. Об этом 19 июня заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула председатель ЦБ, решения о снижении ставки не принимаются заранее. при этом регулятору необходимо время, чтобы оценить эффект предыдущих решений.

Напомним, 19 июня в ходе очередного заседания Банк России снизил ключевую ставку в девятый раз подряд — с 14,5% до 14,25%.

Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine