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Набиуллина допустила паузы в дальнейших решениях по снижению ключевой ставки

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что ни дальнейшее снижение показателя, ни размер шага не принимаются регулятором заранее.

В дальнейших решениях о снижении ключевой ставки Банку России может потребоваться пауза. Об этом 19 июня заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула председатель ЦБ, решения о снижении ставки не принимаются заранее. при этом регулятору необходимо время, чтобы оценить эффект предыдущих решений. 

Напомним, 19 июня в ходе очередного заседания Банк России снизил ключевую ставку в девятый раз подряд — с 14,5% до 14,25%.

Фото на миниатюре: magnific/ ededchechine

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Эльвира Набиуллина ключевая ставка
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Сергей Перминов: Киев атаками по мирным объектам и жителям стремится к эскалации конфликта

Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случившееся варварским актом терроризма.

Сергей Перминов: Киев атаками по мирным объектам и жителям стремится к эскалации конфликта - Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случи
Фото: 47channel

В минувшую среду в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, что привело к гибели сопровождавшей детей женщины. МИД республики уже квалифицировал случившееся как акт терроризма и потребовал от Киева официальных объяснений. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов выразил соболезнования семье погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Произошедшее — варварский акт терроризма. Тут не может быть каких-либо иных интерпретаций. Дети, направлявшиеся на отдых, пострадали от рук тех, кто лишен каких-либо морально-этических принципов и ограничений. Все детали будут установлены», — цитирует сенатора «47 канал».

Парламентарий уверен, что удар был нанесен намеренно, так как оператор дрона даже при использовании ИИ сохраняет контроль над объектом.

«Цель киевского режима прозрачна — попытаться посеять страх и парализовать жизнь в приграничных регионах. Именно для этого он выбирает в качестве объектов своих атак простых мирных жителей, в том числе детей. Нельзя исключать и откровенную провокацию, касающуюся граждан соседней страны. Очевидно, что Киев продолжает стремиться к эскалации конфликта», — добавил парламентарий.

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Сергей Перминов

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