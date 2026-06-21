Жителей региона призывают не поддаваться уловкам аферистам.
Жителей Ленинградской области предупредили об очередной уловке мошенников. Аферисты предлагают абонентам приобрести талоны на воду якобы перед отключением подачи ресурса.
«Это мошенники! Леноблводоканал не продаёт талоны на воду. Информация о плановых и аварийных отключениях всегда доступна на нашем официальном сайте в разделе «Ремонтные работы»», — говорится в сообщении.
Ленинградцев просят проявлять бдительность и уточнять интересующую информацию по номеру 8 (812) 409-00-01.
Фото на миниатюре: magnific