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Врач рассказал, когда обычный поцелуй приводит к раку желудка

Инфекция Helicobacter pylori может годами протекать без выраженных симптомов, вызывая хроническое воспаление желудка и повышая риск развития гастрита, язвенной болезни и рака желудка, сообщил врач Виктор Лишин.

Бактерия может передаваться от человека к человеку при контакте со слюной, рвотными массами или фекалиями, а также через загрязненные пищу и воду. Специалист рекомендовал соблюдать правила гигиены, не пользоваться общей посудой и тщательно обрабатывать столовые приборы.

Отсутствие боли и других симптомов не исключает наличие инфекции. Для диагностики применяют уреазный дыхательный тест, анализ кала на антиген Helicobacter pylori, а при наличии показаний – гастроскопию с исследованием образцов слизистой желудка.

После подтверждения инфекции пациенту назначают курс терапии для уничтожения бактерии. Схему лечения должен подбирать врач, поскольку она включает несколько препаратов и зависит от устойчивости микроорганизма к антибиотикам.

Взрослым членам семьи человека с выявленной Helicobacter pylori также рекомендуется пройти обследование. Лечение назначают тем, у кого инфекция была подтверждена результатами анализов.

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