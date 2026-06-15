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Новости Происшествия

Один человек погиб, еще четверо пострадали в лобовом ДТП в Выборгском районе. В больнице мальчик 6-7 лет на вид.

Водитель автомобиля Ford погиб, еще четыре человека пострадали при лобовом столкновении с Tank на 158-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 14 июня около 16:10.

Один человек погиб, еще четверо пострадали в лобовом ДТП в Выборгском районе. В больнице мальчик 6-7 лет на вид. - Водитель автомобиля Ford погиб, еще четыре человека пострадали при лобовом столкновении с Tank на 15
Фото: ГУ МВД

По данным регионального ГУ МВД, 64-летний водитель Tank по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Ford под управлением 38-летнего мужчины, который скончался на месте. Управлявшего Tank мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Помощь врачей также потребовалась пассажирам Ford. Одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, состояние второй, а также мальчика 6-7 лет на вид оценивается как средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

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Теги

Выборгский район ДТП Ленинградская область
Новости Происшествия

Мужчина утонул в реке Волхов

Тело неизвестного мужчины обнаружили в реке Волхов 14 июня. Очевидец заметил погибшего в воде и сообщил об этом в Аварийно-спасательную службу Ленинградской области.

Мужчина утонул в реке Волхов - Очевидец заметил погибшего в воде и сообщил об этом в Аварийно-спасательную службу Ленинградской обл
Фото: t_me/acclenobl/4074

На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.

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