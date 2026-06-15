Водитель автомобиля Ford погиб, еще четыре человека пострадали при лобовом столкновении с Tank на 158-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 14 июня около 16:10.

По данным регионального ГУ МВД, 64-летний водитель Tank по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Ford под управлением 38-летнего мужчины, который скончался на месте. Управлявшего Tank мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Помощь врачей также потребовалась пассажирам Ford. Одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, состояние второй, а также мальчика 6-7 лет на вид оценивается как средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.