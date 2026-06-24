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Над Россией за ночь сбили 323 украинских БПЛА. Севастополь обесточен

По данным Минобороны, БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мужчина погиб 23 июня при атаке беспилотника на хутор Приветный в Вейделевском округе Белгородской области. Женщина получила осколочное ранение спины. Мужчина пострадал при ударе беспилотника по автомобилю в селе Александровка Шебекинского округа. Две женщины получили акубаротравмы в Грайвороне и поселке Уразово Валуйского округа. Еще один мужчина получил осколочное ранение в поселке Пролетарский Ракитянского округа.

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 21 беспилотник в Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Семь беспилотников уничтожили ночью над Калужской областью. Предварительно, люди не пострадали, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Несколько беспилотников сбили над промышленным предприятием в Оренбурге. Пострадавших нет, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Один беспилотник уничтожили в пригороде Пензы. По данным губернатора Олега Мельниченко, пострадавших и разрушений нет.

Около трех десятков беспилотников нейтрализовали в двух городах и пяти районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Один беспилотник сбили над Смоленской областью. Люди не пострадали, здания и объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин.

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Один беспилотник ликвидировали на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили 14 беспилотников над Севастополем. В результате атаки на энергетическую инфраструктуру город остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Детские сады Севастополя 24 июня работают в особом режиме. Движение троллейбусов скорректировали из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Маршруты №35, №41, №75, №84 и №129 отменили, улицу Чернореченскую частично перекрыли.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Сочи, Краснодара, Калуги, Тамбова, Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Геленджика и Орска. Аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию.

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Прокуратура в Выборге помогла вернуть сотрудникам более 1 млн рублей зарплаты

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