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Более половины россиян регулярно следят за здоровьем

Более половины россиян регулярно следят за здоровьем без строгой системы, а искусственный интеллект считают самой перспективной медицинской технологией будущего, показало исследование социальной сети «Одноклассники» и проекта «Наука Mail».

Более половины россиян регулярно следят за здоровьем - Более половины россиян регулярно следят за здоровьем без строгой системы, а искусственный интеллект
Фото: пресс-служба ОК

За состоянием здоровья регулярно следят 51% опрошенных, еще 13% проходят профилактические обследования. Полностью игнорируют вопросы здоровья только 1% участников исследования.

Главными условиями хорошего самочувствия россияне назвали правильное питание – 70%, физическую активность – 66% и качественный сон – 52%.

Онлайн-записью и приложениями медицинских клиник пользуются 55% респондентов, а умными часами и фитнес-браслетами – 44%. Цифровые технологии чаще всего помогают контролировать физическую активность – 49%, записываться к врачу – 46% и отслеживать основные показатели организма – 42%.

Искусственный интеллект в медицине считают наиболее перспективной технологией 48% опрошенных. Новые препараты против возрастных заболеваний выбрали 44%, а генную терапию – 36%. Использовать ИИ-сервисы для анализа медицинских данных и получения рекомендаций готовы 26% россиян.

При этом доверие к новым технологиям остается ниже интереса к ним. Домашним медицинским приборам доверяют 59% респондентов, регулярным обследованиям – 52%, приложениям официальных клиник – 42%. Искусственному интеллекту готовы доверить анализ медицинских данных только 19% участников исследования.

Основными препятствиями для использования цифровых медицинских решений стали высокая стоимость устройств и услуг – 45%, предпочтение личного общения с врачом – 42% и сомнения в точности данных – 34%.

Чаще всего россияне контролируют вес – 68% и артериальное давление – 57%. За качеством сна следят 41% опрошенных, за пульсом – 40%, за результатами анализов крови – 35%. Регулярно не отслеживают показатели здоровья 7% респондентов.

Авторы исследования пришли к выводу, что россияне готовы использовать новые технологии для профилактики и помощи врачу, но пока не рассматривают их как полноценную замену медицинскому специалисту.

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С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек

В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.

С начала 2026 года в Ленинградской области родились 46 пар двойняшек - В Ленинградской области с начала 2026 года зарегистрировано 46 пар двойняшек.
Фото: Правительство Ленинградской области

Семьям, в которых родились одновременно двое, трое или более детей, вручается приветственный набор «Ленинградская область с заботой». В подарочную коробку входят изделия машинной вязки: мягкий костюм, шапочка, пинетки и ажурный плед для каждого малыша, а также открытка с пожеланиями от губернатора региона.

При регистрации рождения ребёнка в Ленинградской области родители получают не только подарок, но и доступ к широкому спектру региональных выплат и льгот. Меры поддержки семей реализуются в рамках национального проекта «Семья».

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