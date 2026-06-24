В Ленинградской области 24 июня, перед началом очередного заседания Законодательного собрания, состоялась торжественная церемония вручения почётных знаков областного парламента.

Эта награда вручается гражданам РФ за значительный вклад в развитие и укрепление законодательства, парламентаризма, государственного устройства и местного самоуправления Ленинградской области, а также за развитие межпарламентских связей.

В этом году почётные знаки получили глава муниципального образования «Киришский муниципальный район» Константин Тимофеев, председатель Совета директоров АО «Усть-Луга Ойл» Александр Худилайнен, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Родион Ким и глава муниципального образования «Тихвинский муниципальный район» Юрий Шорохов. Ежегодно знаком награждаются не более десяти человек: не более восьми — по ходатайствам депутатов и губернатора, и не более двух — по ходатайству председателя Законодательного собрания.

Кроме того, на заседании были вручены другие награды. Благодарность Законодательного собрания объявлена депутату Андрею Гусеву. Почётным знаком губернатора Ленинградской области «За безупречную службу Ленинградской области» отмечена сотрудник аппарата Законодательного собрания Ольга Чешейко. Ещё одна сотрудница аппарата, Олеся Василевская, удостоена Благодарности губернатора Ленинградской области.