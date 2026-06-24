На заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты приняли решение направить обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ограничить оборот на территории страны абонентских терминалов пропуска трафика — SIM-боксов и GSM-шлюзов.

Инициатором документа выступил депутат Никита Коваль («Единая Россия»). Обращение подготовлено в целях пресечения противоправных деяний с использованием указанного оборудования.

В документе отмечается, что на территории России сохраняется бесконтрольный оборот таких устройств. Их применение позволяет злоумышленникам совершать дистанционные хищения денежных средств, связываться с гражданами через сети мобильных операторов под видом колл-центров, используя SIM-карты, управляемые через интернет, в том числе из-за рубежа. Кроме того, это способствует обходу платы за передачу данных и тарифов операторов связи, что наносит убытки государственным и частным телекоммуникационным компаниям.

С 1 сентября 2025 года Уголовный кодекс РФ ввёл ответственность за незаконное использование таких терминалов, однако их оборот (ввоз, производство и продажа) прямо не запрещён. Приобрести SIM-боксы и GSM-шлюзы можно легально через маркетплейсы или заказать из-за рубежа. Депутаты предлагают установить запрет на ввоз, производство и розничную продажу этого оборудования для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не имеющих лицензии оператора связи.

Никита Коваль отметил, что только за 2025 год телефонные мошенники похитили у граждан почти 30 миллиардов рублей. По его словам, ограничение оборота оборудования не помешает техническому прогрессу, но позволит защитить телекоммуникационный суверенитет России и оградить граждан от преступных посягательств. Инициатива была поддержана депутатами.