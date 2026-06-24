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Новости Социум

Депутаты Ленобласти просят Мишустина ограничить оборот SIM-боксов и GSM-шлюзов для борьбы с мошенниками

На заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты приняли решение направить обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ограничить оборот на территории страны абонентских терминалов пропуска трафика — SIM-боксов и GSM-шлюзов.

Инициатором документа выступил депутат Никита Коваль («Единая Россия»). Обращение подготовлено в целях пресечения противоправных деяний с использованием указанного оборудования.

В документе отмечается, что на территории России сохраняется бесконтрольный оборот таких устройств. Их применение позволяет злоумышленникам совершать дистанционные хищения денежных средств, связываться с гражданами через сети мобильных операторов под видом колл-центров, используя SIM-карты, управляемые через интернет, в том числе из-за рубежа. Кроме того, это способствует обходу платы за передачу данных и тарифов операторов связи, что наносит убытки государственным и частным телекоммуникационным компаниям.

С 1 сентября 2025 года Уголовный кодекс РФ ввёл ответственность за незаконное использование таких терминалов, однако их оборот (ввоз, производство и продажа) прямо не запрещён. Приобрести SIM-боксы и GSM-шлюзы можно легально через маркетплейсы или заказать из-за рубежа. Депутаты предлагают установить запрет на ввоз, производство и розничную продажу этого оборудования для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не имеющих лицензии оператора связи.

Никита Коваль отметил, что только за 2025 год телефонные мошенники похитили у граждан почти 30 миллиардов рублей. По его словам, ограничение оборота оборудования не помешает техническому прогрессу, но позволит защитить телекоммуникационный суверенитет России и оградить граждан от преступных посягательств. Инициатива была поддержана депутатами.

Теги

Ленобласть Закс ЛО Михаил Мишустин телефонные мошенники
Новости Социум

Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по репродуктивной диспансеризации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что регион вошёл в ТОП‑3 субъектов РФ по охвату репродуктивной диспансеризацией по итогам первых месяцев 2026 года. 

На сегодняшний день пройти репродуктивную диспансеризацию можно в 24 медицинских организациях Ленинградской области. Работа системы строится на трёх ключевых принципах: доступность, маршрутизация и преемственность. Это позволяет каждому пациенту с выявленными рисками получать полное сопровождение до момента восстановления.

«Наша цель — не просто проверить, а сохранить здоровье каждой семьи», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Этот результат был озвучен на заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Семья».

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко репродуктивное здоровье

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