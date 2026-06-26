weather 14.4°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / Представитель РПЦ на ПМЮФ: право женщин на аборт противоречит Конституции

Новости Социум Главное

Представитель РПЦ на ПМЮФ: право женщин на аборт противоречит Конституции

Руководитель секретариата Всемирного русского народного собора священник Василий Лосев заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции России.

«Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм», – сказал Василий Лосев

По мнению священника, основы традиционных духовных ценностей необходимо преподавать будущим юристам и медикам. Он отметил, что православным людям проще принять утверждение о начале жизни с момента зачатия, чем представителям светского общества.

«Наши предки не сомневались, что прерывание беременности является убийством ребенка до его рождения», – добавил представитель Русской православной церкви

При этом действующее российское законодательство предусматривает, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности по ее желанию допускается при наличии добровольного информированного согласия на сроке до 12 недель.

По данным врио главного врача Александровской больницы Людмилы Рошковской, за первые 4 месяца 2026 года беременность сохранили 29,9% петербурженок, находившихся на стадии репродуктивного выбора. Плановый показатель регионального проекта на 2025 год составлял 16%.

В центрах поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2025 году проконсультировали 2,4 тысячи петербурженок. После консультаций 815 из них решили отказаться от искусственного прерывания беременности.

Также в Санкт-Петербурге предлагали увеличить финансирование социальной рекламы, направленной на сохранение беременности.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1694

Теги

РПЦ ПМЮФ
Новости Спорт

Оценены шансы футболиста сборной Англии забить на ЧМ-2026 после снятия проклятия колдуна из Ганы

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал наиболее вероятным автором гола в матче чемпионата мира 2026 года против Панамы после заявления ганского колдуна Наны Кваку Бонсама о снятии с футболиста проклятия.

Перед встречей Англии и Ганы колдун утверждал, что намерен помешать нападающему забить. Матч второго тура группового этапа между командами завершился со счетом 0:0.

После игры Нана Кваку Бонсам заявил, что освобождает Кейна от проклятия и теперь футболист сможет отличиться в следующем матче сборной Англии. Букмекеры оценили вероятность гола нападающего в ворота Панамы коэффициентом 1,52. Кейна считают наиболее вероятным автором мяча среди всех участников встречи.

После двух туров Англия и Гана набрали по 4 очка и возглавляют группу L. Заключительные матчи группового этапа пройдут в ночь на 28 июня. Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией.

Вам будет интересно
Колдун из Ганы проклял футболиста Англии перед матчем команд на ЧМ-2026
Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклял форварда сборной Англии Харри Кейна перед матчем команд во втором туре группового этапа чемпионат...
24.06.2026
246

Теги

Англия Гана

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться