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Эксперт рассказал, что делать при сбоях в работе систем навигации

В Санкт-Петербурге все навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) примерно одинаково подвержены спуфингу. Это связано с тем, что спутниковые сигналы принимаются маломощными смартфонами.

Сбои в работе навигационных систем влияют на множество сервисов, которые используют геолокацию: навигаторы, приложения такси и доставки, погодные приложения, фитнес-браслеты, банковские системы антифрода и другие.

Генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов рассказал, что делать при нестабильной геолокации:

  • Используйте офлайн-версии карт, чтобы ориентироваться на местности. Например, в Яндекс Картах можно уточнить свое местоположение, введя ближайший адрес или заведение, и построить маршрут по шагам от этой точки.

  • Попробуйте временно отключить GPS и переключиться на определение местоположения по Wi-Fi или сетям сотовой связи.

  • Выполните ручной перезапуск геолокации.

Однако, если в районе работают системы радиоэлектронной защиты, полностью избавиться от периодических ошибок в координатах не получится. Они будут сохраняться до тех пор, пока эти системы активны.

Универсального решения проблемы получения сигнала о местоположении пока не существует. Разработчики продолжают работать над улучшением качества навигации, чтобы облегчить жизнь пользователям.

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GPS навигация Петербург Сбои
Новости Экономика

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет.  Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора - Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили пове
Фото: magnific/ senivpetro

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.

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