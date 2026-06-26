В Санкт-Петербурге все навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) примерно одинаково подвержены спуфингу. Это связано с тем, что спутниковые сигналы принимаются маломощными смартфонами.

Сбои в работе навигационных систем влияют на множество сервисов, которые используют геолокацию: навигаторы, приложения такси и доставки, погодные приложения, фитнес-браслеты, банковские системы антифрода и другие.

Генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов рассказал, что делать при нестабильной геолокации:

Используйте офлайн-версии карт, чтобы ориентироваться на местности. Например, в Яндекс Картах можно уточнить свое местоположение, введя ближайший адрес или заведение, и построить маршрут по шагам от этой точки.

Попробуйте временно отключить GPS и переключиться на определение местоположения по Wi-Fi или сетям сотовой связи.

Выполните ручной перезапуск геолокации.

Однако, если в районе работают системы радиоэлектронной защиты, полностью избавиться от периодических ошибок в координатах не получится. Они будут сохраняться до тех пор, пока эти системы активны.

Универсального решения проблемы получения сигнала о местоположении пока не существует. Разработчики продолжают работать над улучшением качества навигации, чтобы облегчить жизнь пользователям.