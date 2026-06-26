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В Крыму и Севастополе вводят режим ЧС. А в Керчи отключают уличное освещение

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Фото: Минобороны

В Крыму и Севастополе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а в Керчи для снижения нагрузки на электросети по ночам будут отключать уличное освещение.

Уличное освещение в Керчи начнут отключать с 23:00 до утра для снижения нагрузки на электросети, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

«Принято решение с сегодняшнего дня, с 26 июня, в целях снижения нагрузки с электросетей отключать уличное освещение с 23.00 до утра», – написал Иван Кошель во «ВКонтакте».

Жителей города попросили по возможности сократить потребление электроэнергии и временно не использовать мощные электроприборы.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в республике и Севастополе. Решение приняли совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

По словам Аксенова, правовой режим ЧС необходим для оперативного решения экономических вопросов и обеспечения стабильной работы сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

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Теги

Крым чс Севастополь
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Реставрация Фридрихсгамских ворот в Выборге на финишной прямой

В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.

Реставрация Фридрихсгамских ворот в Выборге на финишной прямой - В Выборге завершают работы на историческом памятнике середины XVIII века.
Фото: Владимир Цой/ Соцсети

В Выборге близится к концу реставрация Фридрихсгамских ворот, что станет финальным этапом по благоустройству пешеходного пути от Выборгского замка до парка Монрепо. О завершении работ на объекте сообщил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой.

Восстановление Фридрихсгамских ворот является частью комплексного проекта, который уже включил в себя реставрацию Равелинных ворот и приведение в порядок Кордегардии. Объединение этих локаций в единый пешеходный маршрут через Кронверк позволит горожанам и туристам комфортно перемещаться между ключевыми историческими точками Выборга.

Сейчас специалисты завершают укладку мощения между объектами, после чего маршрут будет открыт для посещения. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального бюджета и музея-заповедника «Монрепо».

Параллельно с этим продолжаются работы по восстановлению элементов Аннинских укреплений. По словам Владимира Цоя, уже заключены контракты на проектирование и реставрационные работы для других памятников Кронверка, запланированные на 2026–2027 годы.

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