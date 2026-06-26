В Крыму и Севастополе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а в Керчи для снижения нагрузки на электросети по ночам будут отключать уличное освещение.

Уличное освещение в Керчи начнут отключать с 23:00 до утра для снижения нагрузки на электросети, сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

«Принято решение с сегодняшнего дня, с 26 июня, в целях снижения нагрузки с электросетей отключать уличное освещение с 23.00 до утра», – написал Иван Кошель во «ВКонтакте».

Жителей города попросили по возможности сократить потребление электроэнергии и временно не использовать мощные электроприборы.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в республике и Севастополе. Решение приняли совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

По словам Аксенова, правовой режим ЧС необходим для оперативного решения экономических вопросов и обеспечения стабильной работы сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.