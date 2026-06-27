В Кировский городской суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Кировская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении местного жителя на сотрудника ДПС.

По версии следствия, 53-летний мужчина, не желая выполнять требования инспектора, нанес ему удар кулаком в лицо. Дебошир был задержан на месте. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Материалы дела уже переданы в Кировский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.