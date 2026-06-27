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Жителю Кировска грозит срок в колонии за нападение на инспектора ДПС

В Кировский городской суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Кировская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении местного жителя на сотрудника ДПС.

По версии следствия, 53-летний мужчина, не желая выполнять требования инспектора, нанес ему удар кулаком в лицо. Дебошир был задержан на месте. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Материалы дела уже переданы в Кировский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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Теги

Кировский район нападение на полицейского
Новости Социум

Диетолог раскрыла неожиданный вред салатов из фастфуда

Салаты из фастфуда могут быть более калорийные, чем бургеры.

Салаты в ресторанах быстрого питания могут быть более калорийными, чем классические бургеры, заявила ТАСС диетолог Анастасия Лебедева. Всему виной — соусы, которыми заправляются полезные, казалось бы, закуски.

Основная проблема кроется в калорийных заправках, таких как соусы «Цезарь» или «Азиаго». Энергетическая ценность одной порции салата с курицей может достигать 730 ккал, что превышает калорийность большого бургера. 

Впрочем, наиболее вредной позицией в меню фастфуда по-прежнему остается картофель фри. По словам Лебедевой, сочетание крахмала, большого количества соли и приготовление во фритюре делает это блюдо слишком тяжелым для пищеварительной системы.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

фастфуд вредные продукты

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