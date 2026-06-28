Несанкционированную свалку ликвидировали в деревне Ястребино Волосовского района после обращения местного жителя.
Инспекторы комитета государственного экологического надзора Ленинградской области провели проверку и зафиксировали сброс строительного мусора, бытового хлама и старых автомобильных шин на территории населенного пункта. Сообщение о нарушении поступило от жителя деревни.
По итогам проверки 23 июня комитет направил представление о недопустимости подобных действий в адрес администрации Большеврудского сельского поселения, в состав которого входит Ястребино.
Уже 25 июня администрация отчиталась, что свалка полностью ликвидирована, а нарушение устранено.
В Госэконадзоре напомнили, что сообщить о нарушениях в Ленинградской области можно по «Зеленой линии» региона: +7 (921) 908-50-86, а также через форму обратной связи на сайте комитета.