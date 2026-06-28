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Несанкционированную свалку ликвидировали всего за сутки в Волосовском районе

Несанкционированную свалку ликвидировали в деревне Ястребино Волосовского района после обращения местного жителя.

Несанкционированную свалку ликвидировали всего за сутки в Волосовском районе - Несанкционированную свалку ликвидировали в деревне Ястребино Волосовского района после обращения мес
Фото: max_ru/id7842442186_gos/AZ8JK0EZVRM

Инспекторы комитета государственного экологического надзора Ленинградской области провели проверку и зафиксировали сброс строительного мусора, бытового хлама и старых автомобильных шин на территории населенного пункта. Сообщение о нарушении поступило от жителя деревни.

По итогам проверки 23 июня комитет направил представление о недопустимости подобных действий в адрес администрации Большеврудского сельского поселения, в состав которого входит Ястребино.

Уже 25 июня администрация отчиталась, что свалка полностью ликвидирована, а нарушение устранено.

В Госэконадзоре напомнили, что сообщить о нарушениях в Ленинградской области можно по «Зеленой линии» региона: +7 (921) 908-50-86, а также через форму обратной связи на сайте комитета.

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Волосовский район Ястребино Ленинградская область
Новости Спорт

Главу ФИФА заметили одновременно на двух разных матчах ЧМ-2026

В сети разошлись кадры, на которых президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует сразу на двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Пользователи обратили внимание, что глава Международной федерации футбола появился на кадрах с матчей Эквадор – Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао – Кот-д’Ивуар в Филадельфии. Встречи третьего тура группового этапа начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров.

По данным издания Klops, подобная ситуация может объясняться особенностями телетрансляций крупных турниров. Планы с VIP-гостями часто записывают до стартового свистка, а затем показывают в эфире во время пауз в игре. При этом при повторном просмотре трансляций Инфантино показали только на матче Кюрасао – Кот-д’Ивуар.  

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

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