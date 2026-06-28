Потребительские цены в Санкт-Петербурге в мае впервые снизились после октябрьского падения, сообщает spb.aif.ru.

После продолжительного роста цены в городе уменьшились на 0,29%. Продовольственные товары в среднем подешевели на 0,76%. Сильнее всего снизилась стоимость плодоовощной продукции. За месяц плодоовощная корзина подешевела на 5,26%. Яйца стали дешевле на 1,7%.

При этом услуги в мае подорожали на 1,1%. Эксперты связывают рост с началом туристического сезона в Санкт-Петербурге. Отдельные категории продовольствия продолжили дорожать. Масло и жиры выросли в цене на 1,4%, а средний чек в заведениях общепита увеличился на 0,3%.

В целом продовольственная корзина по сравнению с апрелем подешевела на 0,3%. По мнению экспертов, снижение связано с высокой конкуренцией среди поставщиков и продавцов.