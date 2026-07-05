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На трассе А-181 «Скандинавия» на три дня введут реверсивное движение

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти с 6 по 9 июля введут реверсивное движение.

На трассе А-181 «Скандинавия» на три дня введут реверсивное движение - Эти меры связаны с реконструкцией трассы А-181 на участке от километра 100 до километра 134.
Фото: freepik

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 08:00 до 21:00 на 134-м км трассы А-181 «Скандинавия» будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч.

Эти меры связаны с реконструкцией трассы А-181 на участке от километра 100 до километра 134. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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Теги

реверс скандинавия Ленобласть ограничено движение
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Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригласил жителей региона посетить Ленинградский краеведческий книжный салон «Ожидание. Второе столетие», который проходит в Выборге.

Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге - Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаю
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«Я очень люблю книги. Всегда читаю по несколько штук сразу — урывками, но если в день не перелистну хотя бы несколько страниц, чувствую себя потерянным. Главное — выбрать свою, например, на литературной выставке», - рассказал губернатор.

Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаются писатели, читатели, историки, краеведы и семьи с детьми. В программе - конференции, слет литераторов, творческие встречи, мастер-классы и дискуссии, посвященные истории ленинградской земли.

«Книга — это наш культурный код, наше воспитание, наша вера в будущее. Мы живем в турбулентное время, и если у нас не будет этой опоры, мир может сойти с ума. Пусть лучше сходят все, только не мы. «Свою» книгу ищите в Выборге», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

Дрозденко Ленобласть книги Ожидание. Второе столетие

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