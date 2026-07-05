На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти с 6 по 9 июля введут реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 08:00 до 21:00 на 134-м км трассы А-181 «Скандинавия» будет введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч.

Эти меры связаны с реконструкцией трассы А-181 на участке от километра 100 до километра 134. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.