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Новости Спорт

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

Мяч
Фото: ivbg.ru.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Балогун получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной, который завершился победой сборной США со счетом 2:0. Нападающего удалили за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА дисквалификацию на один матч заменили испытательным сроком на один год. При этом красную карточку не отменили, но футболист сможет выйти на поле в игре с Бельгией.

Похожее решение ФИФА ранее приняла по делу Криштиану Роналду. В ноябре 2025 года форвард сборной Португалии получил прямую красную карточку в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Ирландии. 41-летнего футболиста удалили на 59-й минуте за удар соперника локтем. Это стало первым удалением Роналду в составе национальной команды.

Роналду дисквалифицировали на три матча, однако последние две игры также заморозили на год. В итоге он пропустил только матч с Арменией в квалификации. Тогда ФИФА объяснила решение «идеальной дисциплинарной историей» игрока. 

Американский журналист Бен Джейкобс заявил в соцсети X, что ФИФА могла пересмотреть решение по Балогуну под давлением Белого дома. По его словам, администрация США связалась с президентом ФИФА Джанни Инфантино с требованием пересмотреть красную карточку. Reuters со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп сам позвонил Инфантино и попросил ФИФА пересмотреть решение по игроку.

После новости о допуске Балогуна Трамп опубликовал пост в Truth Social и поблагодарил футбольное руководство.

«Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость», – сказал Дональд Трамп

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Матч США – Бельгия пройдет в ночь на 7 июля.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА, сообщает De Standaard. В организации были удивлены допуском Балогуна, однако официальных комментариев пока не давали. По данным Бена Джейкобса, бельгийская сторона изучает все варианты, включая возможное обращение в Спортивный арбитражный суд. Апелляция также может быть подана после матча, если сборная Бельгии потерпит поражение.

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Теги

футбол спорт США FIFA Дональд Трамп чм-2026
Новости Социум Главное

В АТОР рассказали, какие лекарства можно брать с собой в самолет

Пассажиры самолетов могут брать с собой рецептурные и безрецептурные лекарства, однако перед поездкой нужно проверить правила их ввоза в страну назначения, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Обычные лекарства – жаропонижающие, препараты для ЖКТ и прочие нерецептурные препараты – можно провозить с собой в личной аптечке в багаже или ручной клади», – пояснили в АТОР

Для рецептурных препаратов желательно иметь рецепт. Для лекарств, которые содержат сильнодействующие или психотропные вещества, действующий рецепт и назначение врача обязательны.

«Желательно иметь рецепт для рецептурных препаратов, и обязательно – действующий рецепт и назначение врача для тех препаратов, которые содержат сильнодействующие или психотропные вещества», – подчеркнули в АТОР

При поездке за границу для таможенного досмотра может потребоваться перевод медицинских документов на английский язык или язык страны назначения.

Лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, при вылете или прилете нужно обязательно декларировать в «красном» коридоре с приложением медицинских документов. Если такие препараты необходимы пассажиру по жизненным показаниям и могут понадобиться в полете, об этом нужно предупредить сотрудников при досмотре и предъявить документы.

«То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать)», – пояснили в АТОР

На лекарства в жидкой форме распространяются ограничения для жидкостей в ручной клади: флаконы должны быть объемом не более 100 миллилитров, а общий объем – не более 1 литра.

«Иногда авиакомпании требуют, чтобы такие жидкие лекарства были упакованы в прозрачный пакет с замком-молнией», – добавили в ассоциации

В АТОР также предупредили, что список разрешенных к ввозу препаратов зависит от страны. Некоторые лекарства, разрешенные в России, могут быть запрещены за рубежом.

«Где-то это валокордин или корвалол, где-то – даже обычный аспирин. Поэтому следует заранее изучить список запрещенных к ввозу препаратов в стране, куда вы летите», – предупредили в АТОР

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