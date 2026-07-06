Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Балогун получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной, который завершился победой сборной США со счетом 2:0. Нападающего удалили за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА дисквалификацию на один матч заменили испытательным сроком на один год. При этом красную карточку не отменили, но футболист сможет выйти на поле в игре с Бельгией.

Похожее решение ФИФА ранее приняла по делу Криштиану Роналду. В ноябре 2025 года форвард сборной Португалии получил прямую красную карточку в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Ирландии. 41-летнего футболиста удалили на 59-й минуте за удар соперника локтем. Это стало первым удалением Роналду в составе национальной команды.

Роналду дисквалифицировали на три матча, однако последние две игры также заморозили на год. В итоге он пропустил только матч с Арменией в квалификации. Тогда ФИФА объяснила решение «идеальной дисциплинарной историей» игрока.

Американский журналист Бен Джейкобс заявил в соцсети X, что ФИФА могла пересмотреть решение по Балогуну под давлением Белого дома. По его словам, администрация США связалась с президентом ФИФА Джанни Инфантино с требованием пересмотреть красную карточку. Reuters со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп сам позвонил Инфантино и попросил ФИФА пересмотреть решение по игроку.

После новости о допуске Балогуна Трамп опубликовал пост в Truth Social и поблагодарил футбольное руководство.

«Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость», – сказал Дональд Трамп

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Матч США – Бельгия пройдет в ночь на 7 июля.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА, сообщает De Standaard. В организации были удивлены допуском Балогуна, однако официальных комментариев пока не давали. По данным Бена Джейкобса, бельгийская сторона изучает все варианты, включая возможное обращение в Спортивный арбитражный суд. Апелляция также может быть подана после матча, если сборная Бельгии потерпит поражение.