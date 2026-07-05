В июле наступает время, когда огородникам нужно уделить внимание подкормке чеснока и лука. О том, как это правильно сделать, рассказала агроном Людмила Шубина.

Озимый чеснок в июле не требует дополнительных подкормок, достаточно пропалывать грядки, рыхлить почву и обрезать стрелки. Яровой чеснок, напротив, может нуждаться в азотных или органических удобрениях, особенно если его перья начали желтеть. Для подкормки подойдет настой куриного помета, разведенный в соотношении 1:25. Фосфатно-калийные удобрения можно внести однократно в июле, пищет «Доктор Питер».

Лук в жаркую погоду требует более частого полива. Для предотвращения вымывания азота из почвы рекомендуется подкормка настоем сброженной травы или коровьего навоза, разведённого 1:10. Удобрения вносят через 20-30 минут после полива. До середины июля достаточно одной подкормки.

Важно помнить, что в июле основное внимание следует уделить калию и фосфору для формирования луковицы. Монофосфат калия (10–20 граммов на 10 л воды) поможет в этом. За две недели до сбора урожая можно дополнительно подкормить лук гуматом калия (одна столовая ложка на 10 л воды).

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Яровой чеснок выкапывают после 25 августа, а сбор урожая нужно завершить до 10 сентября. Лук к уборке готовят в период с 20 июля по 10 августа, ориентируясь на состояние пера.