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Врач перечислил продукты, от которых стоит отказаться в жару

В жаркую погоду важно внимательно относиться к выбору продуктов и блюд. Врач-эндокринолог Виктория Садовская рекомендует отказаться от некоторых продуктов - их хранение вне холодильника или термосумки может привести к размножению бактерий и вызвать кишечное отравление.

К таким продуктам относятся яйца всмятку, готовые гарниры (например, отварной картофель, рис), мясная продукция (паштет, холодец, вареная колбаса), молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия с кремом, блюда без полной термической обработки (например, тартар, карпаччо, суши), сообщает РИА Новости.

По словам врача, при температуре выше 20°C срок хранения многих продуктов вне холодильника сокращается до 2–3 часов из-за стремительного роста бактерий.

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Кроме того, в жару лучше ограничить употребление жареной, острой, копченой еды, консервов и соленых снеков. Чай и кофе можно сократить до двух чашек в день, а газировка только усилит жажду.

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В Ленобласти начался сезон подосиновиков

В лесах Ленобласти начался слой летних грибов - любители «тихой» охоты уже могут найти подосиновики, сообщает биолог Павел Глазков.

В Ленобласти начался сезон подосиновиков - В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль боло
Фото: Павел Глазков

Павел Глазков рассказал, что во Всеволожском районе он нашел с десяток крепких, не червивых подосиновиков. Он добавил, что собирает грибы попутно, проверяя видеоловушки. В лесу пока суховато, поэтому биолог рекомендует проверять увлажненные места, в том числе вдоль болот и осушительных канав.

Также биолог нашел небольшие поляны с лисичками, высотой не более двух сантиметров. Павел Глазков планирует вернуться на эти поляны через несколько дней.

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подосиновик Павел Глазков Ленобласть Всеволожский район

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