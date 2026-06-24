В жаркую погоду важно внимательно относиться к выбору продуктов и блюд. Врач-эндокринолог Виктория Садовская рекомендует отказаться от некоторых продуктов - их хранение вне холодильника или термосумки может привести к размножению бактерий и вызвать кишечное отравление.

К таким продуктам относятся яйца всмятку, готовые гарниры (например, отварной картофель, рис), мясная продукция (паштет, холодец, вареная колбаса), молочные и кисломолочные продукты, кондитерские изделия с кремом, блюда без полной термической обработки (например, тартар, карпаччо, суши), сообщает РИА Новости.

По словам врача, при температуре выше 20°C срок хранения многих продуктов вне холодильника сокращается до 2–3 часов из-за стремительного роста бактерий.

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Кроме того, в жару лучше ограничить употребление жареной, острой, копченой еды, консервов и соленых снеков. Чай и кофе можно сократить до двух чашек в день, а газировка только усилит жажду.