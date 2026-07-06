По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями.

На подлете к Москве уничтожили 11 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Ленинградской области, на момент подготовки публикации, сбили 47 БПЛА. Обломки упали в районе Лужского полигона и возле порта Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Севастополь временно остался без электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, свет уже вернулся в большинство жилых домов. Жителей попросили не включать сразу все мощные электроприборы, чтобы избежать резкого скачка нагрузки на энергосистему.

В Дзержинском округе Калужской области произошел пожар на промышленном предприятии. Сотрудников эвакуировали. По данным губернатора Владислава Шапши, пострадавших нет.

В Ярославле временно перекрывали движение на выезд из города в направлении Москвы. Сейчас ограничения сняты.

В Тульской и Воронежской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. В Ростовской области информация о пострадавших или повреждениях не поступала. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Пензы, Саратова, Волгограда и Геленджика временно были закрыты на полеты самолетов. Ограничения также действуют в Перми, Уфе, Оренбурге, Бугульме, Нижнекамске, Казани, Самаре, Ульяновске, Пскове, Иваново, Ярославле, Череповце и Калуге. Внуково и Домодедово ранее обслуживали рейсы по согласованию с властями. Сейчас в таком режиме работают Пулково и аэропорт Нижнего Новгорода.