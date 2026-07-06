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Роспотребнадзор перечислил восемь пляжей Ленобласти с безопасной водой для купания

Роспотребнадзор перечислил восемь пляжей Ленобласти с безопасной водой для купания - Вода на восьми пляжах Ленинградской области соответствует гигиеническим требованиям, сообщили в Росп
Фото: Freepik.

Вода на восьми пляжах Ленинградской области соответствует гигиеническим требованиям, сообщили в Роспотребнадзоре по итогам лабораторных исследований.

Специалисты проверили 20 зон отдыха, расположенных в девяти муниципальных образованиях региона. Санитарным нормам соответствуют восемь пляжей Приозерского района.

Безопасной для купания признали воду на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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роспотребнадзор пляжи Ленинградская область
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Над Россией за ночь сбили 519 украинских БПЛА. Над Ленобластью уничтожено 47 дронов

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями.

На подлете к Москве уничтожили 11 беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Ленинградской области, на момент подготовки публикации, сбили 47 БПЛА. Обломки упали в районе Лужского полигона и возле порта Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Севастополь временно остался без электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, свет уже вернулся в большинство жилых домов. Жителей попросили не включать сразу все мощные электроприборы, чтобы избежать резкого скачка нагрузки на энергосистему.

В Дзержинском округе Калужской области произошел пожар на промышленном предприятии. Сотрудников эвакуировали. По данным губернатора Владислава Шапши, пострадавших нет.

В Ярославле временно перекрывали движение на выезд из города в направлении Москвы. Сейчас ограничения сняты.

В Тульской и Воронежской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений. В Ростовской области информация о пострадавших или повреждениях не поступала. Власти остальных регионов о последствиях не сообщали.

Аэропорты Пензы, Саратова, Волгограда и Геленджика временно были закрыты на полеты самолетов. Ограничения также действуют в Перми, Уфе, Оренбурге, Бугульме, Нижнекамске, Казани, Самаре, Ульяновске, Пскове, Иваново, Ярославле, Череповце и Калуге. Внуково и Домодедово ранее обслуживали рейсы по согласованию с властями. Сейчас в таком режиме работают Пулково и аэропорт Нижнего Новгорода.

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БПЛА СВО Россия Ленобласть

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