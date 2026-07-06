В центре Петербурга на реставрационном объекте, расположенном на улице Правды, прошел миграционный рейд.

Правоохранители проверили 32 иностранных гражданина, семь из которых работали на объекте без соответствующего разрешения. В отношении нарушителей составили административные протоколы, им назначили административные штрафы с последующим выдворением с территории Российской Федерации. Еще двое иностранцев находились на строительном объекте с нарушением правил пребывания.

Полиция устанавливает вину компании, которая привлекла к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан.