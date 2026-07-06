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Полиция нашла девять нелегалов на реставрационном объекте в центре Петербурга

В центре Петербурга на реставрационном объекте, расположенном на улице Правды, прошел миграционный рейд.

Полиция нашла девять нелегалов на реставрационном объекте в центре Петербурга - Всего правоохранители проверили 32 иностранных гражданина.
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Правоохранители проверили 32 иностранных гражданина, семь из которых работали на объекте без соответствующего разрешения. В отношении нарушителей составили административные протоколы, им назначили административные штрафы с последующим выдворением с территории Российской Федерации. Еще двое иностранцев находились на строительном объекте с нарушением правил пребывания.

Полиция устанавливает вину компании, которая привлекла к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан.

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Кратковременные дожди и +20°С – погода в Ленобласти на 7 июля

В Ленобласти 7 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

Кратковременные дожди и +20°С – погода в Ленобласти на 7 июля - Местами возможны ливни и грозы.
Фото: Freepik.

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни и грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +9…+14°С, днем - +15…+20°С.

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