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Новости Социум

Губернатор Ленобласти проводит прямую телефонную линию с жителями

Отвечать на вопросы земляков глава региона будет на протяжении одного часа. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 6 июля проводит «прямую линию» с жителями региона. Задать вопрос главе региона можно по следующим телефонным номерам:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со стационарного телефона бесплатный«.
7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Продлится »прямая линия" с 16 до 17 часов.

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Теги

прямая линия Александр Дрозденко
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Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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визы Кипр Россия

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