Отвечать на вопросы земляков глава региона будет на протяжении одного часа.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 6 июля проводит «прямую линию» с жителями региона. Задать вопрос главе региона можно по следующим телефонным номерам:
— 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со стационарного телефона бесплатный«.
— 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.
Продлится »прямая линия" с 16 до 17 часов.