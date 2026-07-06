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Реконструкция моста через реку Кондега выходит на финишную прямую

На 27-м километре дороги Паша - Часовенское - Кайвакса в Волховском районе завершается реконструкция моста через реку Кондега.

Реконструкция моста через реку Кондега выходит на финишную прямую - Открыть движение по обновленному мосту планируют уже в ноябре.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Основные работы уже выполнены: возведены новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение и устроена монолитная плита проезжей части. Сейчас специалисты формируют насыпи подходов и обустраивают конусы. В июле начнется устройство переходных плит, гидроизоляции, мостового полотна и наружного освещения.

Открыть движение по обновленному мосту планируют уже в ноябре. Реконструкция моста проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленобласти.

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Теги

реконструкция ремонт моста Ленобласть Волховсккий район
Новости Социум Главное

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

С такой инициативой выступила депутат Буцкая.

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — цитирует парламентария РИА Новости.

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Теги

выплаты Долгий брак Гсодума

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