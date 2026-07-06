На 27-м километре дороги Паша - Часовенское - Кайвакса в Волховском районе завершается реконструкция моста через реку Кондега.

Основные работы уже выполнены: возведены новые опоры, смонтировано металлическое пролетное строение и устроена монолитная плита проезжей части. Сейчас специалисты формируют насыпи подходов и обустраивают конусы. В июле начнется устройство переходных плит, гидроизоляции, мостового полотна и наружного освещения.

Открыть движение по обновленному мосту планируют уже в ноябре. Реконструкция моста проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия Ленобласти.