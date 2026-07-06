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Новости Социум

«Семейная» ипотека показала июньский рост

По данным аналитиков ВТБ, в июне спрос на «семейную» ипотеку продемонстрировал значительный рост: количество сделок увеличилось на 65% по сравнению с маем, а объем выдач — на 75%.

За месяц по государственной программе было заключено порядка 2,8 тыс. кредитных договоров на сумму около 20 млрд рублей. На «семейную» ипотеку пришлось 38% от общего числа ипотечных сделок. Лидерами по активности выступили заемщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, а также Татарстана.

По итогам года июнь занял вторую строчку после январского пика — тогда банк оформил примерно 4,1 тыс. сделок на 27 млрд рублей.

«Стараясь успеть на «последний сеанс» текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. Программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Одновременно с «семейной» ипотекой наблюдается рост интереса к рыночным ипотечным продуктам. В июне количество таких сделок увеличилось более чем на 25% относительно мая.

«Устойчивый рост спроса на рыночные продукты — более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный, как колебания по «семейной» программе. Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла в продажах банка: с 11% в январе до 59% в апреле-мае. В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но в течение лета ожидается продолжение роста. Во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%», — добавил Алексей Охорзин.

Теги

Семейная ипотека ВТБ
Новости Социум

Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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Теги

визы Кипр Россия

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