По данным аналитиков ВТБ, в июне спрос на «семейную» ипотеку продемонстрировал значительный рост: количество сделок увеличилось на 65% по сравнению с маем, а объем выдач — на 75%.

За месяц по государственной программе было заключено порядка 2,8 тыс. кредитных договоров на сумму около 20 млрд рублей. На «семейную» ипотеку пришлось 38% от общего числа ипотечных сделок. Лидерами по активности выступили заемщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, а также Татарстана.

По итогам года июнь занял вторую строчку после январского пика — тогда банк оформил примерно 4,1 тыс. сделок на 27 млрд рублей.

«Стараясь успеть на «последний сеанс» текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. Программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Одновременно с «семейной» ипотекой наблюдается рост интереса к рыночным ипотечным продуктам. В июне количество таких сделок увеличилось более чем на 25% относительно мая.